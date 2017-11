Conheça o novo tratamento contra rugas finas e bolsas na área dos olhos

São Paulo, novembro de 2017 – O rosto é o nosso principal cartão de visitas. Ele é capaz de apontar o quanto zelamos por nossa aparência. Os cuidados diários com a pele fazem toda a diferença no processo de envelhecimento, assim como uma alimentação saudável e a prática de atividade física. Uma pele facial bem cuidada demonstra o quanto nos importamos com nossa saúde.



Mas além desses e de outros cuidados, como evitar o cigarro e as bebidas alcoólicas, existem outras formas eficazes de manter a pele com aparência jovial. Hoje, no mercado, há diversos tratamentos estéticos que promovem o rejuvenescimento do rosto, ajudando a remover rugas finas e as famosas bolsas na região dos olhos, que tanto incomodam as mulheres. A grande novidade para o verão deste ano é o EndUP, voltado para o embelezamento e tightening do olhar.



"Este procedimento consiste no uso de duas ponteiras da plataforma Endymed, aplicadas de forma associada: a IFine e FSR, que funcionam por meio de radiofrequência e com tecnologia 3deep", afirma Dra. Catarine Padoveze, médica dermatologista. Conforme a médica explica, a primeira ponteira aquece a pele mais profundamente, de forma volumétrica, a 45 graus, estimulando a produção do colágeno e realizando o lifting periorbital. A segunda promove o rejuvenescimento chamado ablativo, atuando diretamente na epiderme.



Segundo Dra. Catarine, o tratamento exige um pequeno tempo de recuperação ou, em alguns casos, nem há essa necessidade. "A paciente pode retomar suas atividades diárias normalmente, sem sofrer incômodos como dores e hematomas no local da aplicação". O tratamento é bastante seguro e pode ser realizado em qualquer tipo ou tom de pele. E o melhor: na primeira sessão o paciente já percebe diferença na textura e aspecto da pele que vai melhorando gradualmente ao longo do tratamento.



"Embora o protocolo consista em quatro sessões com intervalos de um mês, é possível observar o up do olhar já na primeira sessão. O EndUP é uma ótima opção de tratamento para área dos olhos e com excelentes resultados", diz a dermatologista. Ela reforça que o tratamento é indicado a partir dos 30 anos, uma vez que atinge resultados surpreendentes em termos de prevenção.



