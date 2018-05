Conheça as utilidades dos diferentes tipos de lente de contato

Os diferentes tipos de lente de contato disponíveis têm como finalidade atender a uma grande demanda oftalmológica. Vários são os problemas ópticos que levam as pessoas a buscar alternativas para a correção ou conforto da visão. O desenvolvimento tecnológico permitiu a criação de produtos que se adaptam facilmente aos olhos, e as lentes, por serem mais discretas, passaram a fazer parte da vida de muitos, transformando a maneira de enxergar. A aquisição deve ser feita em locais credenciados para a fabricação, já que utilizar um produto de má qualidade pode comprometer a saúde ocular e levar a infecções e agravamento dos problemas já diagnosticados.



Para saber por qual dos diferentes tipos de lente de contato optar, a recomendação primária é procurar um médico oftalmologista, que possui recursos e conhecimento para indicar qual delas é a mais apropriada, de acordo com as características apresentadas nos exames. Quem já foi diagnosticado com problemas na visão, deve realizar consultas de rotina ao menos uma vez ao ano, para um acompanhamento do caso, de modo a detectar avanços e regressões. A World Vision , atuante no segmento há 25 anos, conta que trabalha com dez diferentes tipos de lente de contato , para que o cliente possa fazer a escolha que mais lhe convém. A empresa também reforça que há um tempo de adaptação que deve ser respeitado. "Não são todos que se acostumam com a lente logo no início, sendo preciso fazer uso dela várias vezes para então aprender a colocá-la com facilidade. Seguir as recomendações médicas também contribui nesse processo", finaliza.



Existem lentes tanto para a correção de problemas específicos, como as que proporcionam mais conforto e durabilidade. As esféricas ampliam o campo de visão, com a intenção de reduzir ou eliminar aquela vista embaçada e são geralmente mais flexíveis. A lente ceracotone é feita especificamente para os diagnosticados com essa doença, em que os olhos possuem um formato e espessura da córnea diferenciados. As esféricas são as tradicionais, utilizadas para corrigir miopia e hipermetropia. As multifocais possuem graduações, permitindo que o usuário consiga focar em várias distâncias, não só de longe ou de perto, necessidade muito recorrente em idades mais avançadas, por conta da presbiopia.



As lentes de contato rígidas costumam de adaptar facilmente a diferentes problemas e possuem consistência semi flexível, permitindo uma visão bastante nítida. As gelatinosas, de silicone hidrogel, possibilitam maior oxigenação da córnea, fator determinante para a opção daqueles que buscam uso contínuo. As lentes terapêuticas não possuem grau, e são utilizadas em casos de doenças da superfície ocular, com a finalidade de reduzir a dor, proteger a córnea e facilitar a cicatrização, por exemplo, enquanto as tóricas são recomendadas para problemas de astigmatismo. Para quem quer mudar um pouco o visual, uma opção é a colorida, que também podem ter grau.



A compra de diferentes tipos de lente de contato requer uma receita específica, pela necessidade de algumas informações adicionais às descritas para a fabricação das lentes para óculos. Para a adequação da receita, procure uma avaliação médica.





