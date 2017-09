Conheças os benefícios da tinta para sobrancelha RefectoCil

RefectoCil é uma das principais referências quando o assunto é colorir ou preencher sobrancelhas, barbas e costeletas. As muitas vantagens que tornaram o produto famoso renderam não apenas clientes fiéis, mas também garantiram o título de marca líder no segmento de tintura profissional em todo o mundo.



Mas quais são essas vantagens que tornam o RefectoCil uma tinta para sobrancelhas tão atrativa? A lista de benefícios não é pequena e evidencia tanto a alta qualidade, como também a preocupação da marca com seus clientes. Tais características fazem do produto a solução perfeita para profissionais e também para o uso doméstico. Entre alguns dos diferenciais do RefectoCil estão:



• Rápida aderência aos fios;

• Possui fórmula que minimiza o surgimento de alergias;

• Conta com variedade de tons, permitindo que a coloração se torne natural de acordo com a cor desejada;

• A tinta permanece por até seis semanas, sendo uma das tintas mais duradouras do mercado;

• Pode ser usada tanto para as mulheres colorirem as sobrancelhas, como para os homens colorirem a barba e as costeletas;

• Fácil aplicação: com a tinta e o Oxidant 3% RefectoCil, o processo é prático e pode ser feito em casa;

• Sua fórmula age rápido, sendo necessário de 10 a 20 minutos para estar pronto.



Onde encontrar as tintas RefectoCil



A melhor parte é que as tintas RefectoCil podem ser facilmente encontradas. Quem procura pelo produto pode conferir, na loja virtual da Beleza de Mulher, opções de RefectoCil com variações de cores e também kits que compõem a tinta mais o Oxidant 3% - o oxidante desenvolvido também pela marca e essencial para a coloração dos fios.



Sobre e Beleza de Mulher



A loja Beleza de Mulher é uma das principais varejistas nacionais online com foco em produtos de beleza. Com uma equipe especializada no assunto, todo o portfólio de produtos e as informações disponibilizadas no site possuem o objetivo de esclarecer aos clientes quais novidades, principais tendências e soluções ideais para cada tipo de necessidade.



Assim como a RefectoCil, a loja trabalha apenas com as mais conceituadas marcas de produtos de beleza, tanto nacionais, quanto importadas. Além da qualidade dos produtos e do atendimento diferenciado, a Beleza de Mulher oferece ótimas vantagens comerciais e serviços como a troca fácil e o Conselheiro Online, que apresenta indicações conforme o perfil do cliente.







Website: http://www.belezademulher.com.br/