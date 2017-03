Conhecida pelo estilo único que une sofisticação e brasilidade, Tania Bulhões apresenta conceito inédito de perfumaria

Com um olhar sempre um passo à frente, Tania Bulhões injeta ainda mais frescor na maneira de receber. A perfumaria da marca apresenta um novo jeito de aconchegar a casa: coordena os aromas das tradicionais velas, sachês aromatizadores, difusores, sabonetes e hidratantes, com incríveis coleções de vestir a mesa - um verdadeiro convite para despertar sensações! Desenvolvidos pela grife com exclusividade em Grasse, capital mundial da perfumaria na França, cada perfume inspira a escolha de um sofisticado aparelho de jantar para coordenar todo o ambiente nos mais mínimos detalhes.



Queridinhos tradicionais da marca como Chá Branco, Lavanda e Ouro Imperial se apresentam em preciosos jogos de porcelana. Já as famosas e clássicas louças Limoges Pássaros do Brasil, Flor de Maracujá e a mais recente Casa das Orquídeas inspiram um mix completo de produtos para equipar lavabos e banheiros. Sempre embalados em recipientes de vidro, a perfumaria Tania Bulhões marca presença em todas as lojas Tania Bulhões em São Paulo e no Rio, e online no e-commerce próprio da marca, com entregas para todo o Brasil.



Casa das Orquídeas - Traz uma fragrância leve, fresca e marcante, assim como são as orquídeas. Um aroma pensado para transmitir toda a magia das flores e despertar emoções e sensações. Com acordes cítricos na saída e corpo definido por flores de orquídea e jasmim, é intenso e singular. Transmite uma sensação de aconchego e requinte para a casa.



Chá Branco - É um fougère aromático com ingredientes frescos e vibrantes. Combina as notas suaves e cítricas do limão e bergamota com notas aromáticas, transmitindo frescor e sutileza para homens e mulheres. Uma fragrância atemporal que transmite calma e elegância.



Lavanda - Um floral aromático caracterizado pelo seu frescor e leveza, representa uma nota de lavanda quase pura. Traz a lavanda de Provence combinada ao gerânio egito. Com tom descontraído, despojado e de bem com a vida, tem como base dois temas distintos: o frescor, adequado para ao clima úmido e tropical do Brasil; e o almiscarado, ligado à sensualidade da mulher brasileira.



Ouro Imperial - Sensual na medida certa, propõe um aroma amadeirado cítrico com notas quentes e suntuosas. Traduz a combinação perfeita de especiarias, madeiras nobres, sândalo e ingredientes secos como o patchouly.



Pássaros do Brasil - Frutas cítricas e flores silvestres combinadas com toques frescos e irradiantes apresentam uma explosão de energia em uma mistura perfeita e equilibrada para todos os ambientes e momentos. É um cítrico almiscarado, com toques verdes, frescos e radiantes para usar a qualquer dia e hora.



Sobre a loja



Quem somos



Tania Bulhões é uma marca genuinamente brasileira, especializada em vestir a mesa, perfumaria e listas de casamento. Todos os produtos que levam a assinatura da grife são criados, desenhados e desenvolvidos pessoalmente por Tania, uma artista nata, e produzidos em parceria com os melhores fabricantes e experts no Brasil e no mundo – como as linhas de porcelanas Limoges e a perfumaria desenvolvida pela marca em Grasse, na França (capital da perfumaria mundial).



Fundada há mais de 25 anos, a marca se define pela influência da brasilidade, no jeito clássico e elegante de receber – uma herança legada pela Missão Francesa ao Brasil no início do século XIX, cultivada e adaptada a iconografia nacional por artistas e artesãos brasileiros desde então. Entrega a melhor variedade de louças, cristais, pratas, vidros e acessórios para montar a mesa com todo o charme e sofisticação, além de uma seleção de aromas para incrementar a casa e equipar lavabos e banheiros.



De preciosos muranos produzidos na Itália aos delicados guardanapos em algodão com tradicional ponto ajour feitos à mão no Brasil, os produtos traduzem uma aura naturalmente sofisticada que não só enfeita a casa, mas revela uma experiência de aconchego, conforto e absoluto bem-estar - identidade que faz parte da assinatura Tania Bulhões.



Tradutora do lifestyle contemporâneo para um público sofisticado e exigente, a grife destaca-se por ser a única de natureza 100% brasileira e inteiramente criadora no segmento, sem nunca aderir ao modelo multimarca (tão característico neste mercado de tableware). Também temos muitos faqueiros de prata, por exemplo.



TANIA BULHÕES

www.taniabulhoes.com.br/



