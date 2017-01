A construção de um ídolo através do Visagismo

No mundo do showbizz, os ídolos ou vencedores de concursos, como o caso do X Factor Brasil, são cuidadosamente trabalhados em diversos aspectos para que sua imagem seja construída ,assim consolidando-a na memória dos espectadores.



Baseado nessa informação, os professores Robson Trindade e Tania Trindade, visagistas especialistas em construção de imagem para artistas, foram incumbidos juntamente com sua equipe multidisciplinar, de melhorar a imagem de todos os participantes do programa, homens, mulheres, grupos e duplas para a participação no programa.



O trabalho todo foi dividido em 3 partes que culminariam na grande final, iniciando com Visagismo Total Look e finalizando com Visagismo Pleno Total Look. Desde a primeira à última fase, tudo foi pensado minuciosamente:

Tatuagem;

Botox;

Dentística;

Dermatologista;

Cirurgia plástica;

Cabeleireiro;

Maquiador;

Esteticista;

Micropigmentadora;

Análise Cromática;

Consultor de Imagem;

PNL;

Coaching;

Psicólogo;

Visagista.



Na primeira etapa, a melhora da imagem de todos os participantes deveria atingir nota 7 , nem mais nem menos; na semi final, o trabalho foi orientado para atingir nota 8,5 em beleza e harmonização; e por fim os finalistas receberiam tudo, ou seja, nota 10 em adaptação e imagem plena – Visagismo Pleno Total Look.



Com uma super performance , Jenni Mosello ficou em segundo lugar e o grande campeão da noite foi Christopher Clark, onde o desafio era deixá-lo com cara de 29 anos (ele tem 43 anos), pronto para o sucesso e convencer todo o público feminino a votar nele, só assim ele teria uma única chance de ganhar, que foi o que aconteceu. "A sua imagem fala por você, transmite informações a seu respeito... um discurso eloquente e silencioso!" Declara Robson Trindade.



Website: http://www.redteam10.com.br