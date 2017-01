Consultora de beleza investe em novo canal de vendas digital

Apesar da crise do País e das brasileiras estarem cada vez mais atarefadas no dia a dia, as mulheres contemporâneas não abrem mão de cuidar da aparência e de buscar dicas, tendências e informações sobre beleza, principalmente no universo digital.



Natalia Antunes, que já é fonte há muitos anos neste segmento nas TVs, Rádios, Jornais, Revistas e Sites de todo Brasil, começou 2017 com sua plataforma online e seu grande diferencial são os conteúdos exclusivos de vídeos, fotos, passo a passo de make -up, que conseguiu reunir por cerca de dez anos.



O blog da consultora de beleza e sócia-proprietária da LUMI Cosméticos conta com textos objetivos e linguagem informal.



Além disso, a expert é seguida nas redes sociais por quem procura conteúdos com credibilidade, com sugestões de produtos para corpo, esmaltes, perfumes e ainda tira dúvidas das internautas, por exemplo, de como fazer maquiagem para quem usa óculos.



No endereço nataliantunes.com.br há também informações sobre autoestima, vendas e relacionamento com o cliente, empreendedorismo e qualidade de vida.



"Tenho certeza que esse novo projeto nasceu para somar na vida das pessoas. Meu maior objetivo é fazer um intercâmbio de ideias, apresentar sempre temas interessantes e atuais. É um orgulho poder comandar esse canal direto e alinhar beleza e bem-estar no universo online", diz Natalia Antunes.



Acesse a matéria sobre os segredinhos de maquiagem para quem usa óculos:



http://nataliaantunes.com.br/2017/01/04/segredinhos-de-maquiagem-para-quem-usa-oculos/



Site: nataliaantunes.com.br

Facebook: @lumicosmeticos

Instagram: @lumioficial

You Tube: Natália Antunes