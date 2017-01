Consumidores buscam produtos mais modernos e práticos nesse verão

Verão é uma época que exige muita atenção com a saúde. Além da hidratação e alimentação, cuidado com a pele, principalmente devido aos fortes raios solares, é obrigatório. Pensando em proteção, A ISDIN acaba de relançar os fotoprotetores compactos com FPS 50+. Disponíveis em duas versões: areia, para peles claras, e bronze, para peles morenas, são resistentes à água, não comedogênicos e possuem efeito matte.



Outra preocupação das mulheres no verão, principalmente ao usar biquíni, são as odiadas celulites. A última novidade em gel redutor de celulite é o Oligo DX, que utiliza a tão falada nanotecnologia e é capaz de dissolver os nódulos de celulite e gordura localizada, melhorando a textura e aparência da pele.



E o cuidado com os cabelos também não pode ficar de fora. No verão, o cabelo fica exposto a uma série de danos constantes: a água do mar, o cloro da piscina e os raios solares deixam os fios sem vida e quebradiços. Utilizar produtos livres de conservantes também é indicado e está em alta. A linha Herbal, por exemplo, que acabou de chegar no País, é uma linha completa de produtos para todos os tipos de cabelo; proporcionando fios mais macios, iluminados e saudáveis; livre de conservantes e silicone e com extratos naturais e calmantes.



Todos as novidades para o verão com foco em beleza e bem-estar podem ser encontrados nas lojas da Drogaria Iguatemi, em São Paulo e Curitiba, na Drogaria Discover, no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, ou pelo e-commerce NuSpace: www.nuspace.com.br



Website: http://drogariaiguatemi.com.br/