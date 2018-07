Consumidores portugueses são os que mais bebem vinho no mundo

Conforme os dados divulgados no site da Organização Internacional do Vinho (OIV), Portugal é país número um no consumo anual de vinho por pessoa.



A estimativa da OIV é que cada cidadão português bebe 54 litros por ano, em média. Ao reduzir esta média em números, o resultado é de praticamente um copo de vinho diário para cada português com mais de 15 anos de idade.



O consumo de vinho pelo mundo



Primeiramente, é importante ressaltar que a estatística de consumo leva em conta o consumo anual de vinho em cada país, dividido pelo número de habitantes adultos.



A França vem em segundo lugar na lista dos países com maior consumo anual de vinho por habitante, um total de 51,8 litros. A Itália, por sua vez tem um consumo médio de 41,5 litros de vinho por habitante. E assim, sucessivamente, a Suíça, com 40,4 litros por pessoa, e a Áustria, 32,4 por pessoa.



Entre os cinco maiores produtores mundiais de vinho, não figuram nesta lista a Espanha, com um consumo médio de 25,4 litros anuais por pessoa; a Austrália, 27 litros; e os Estados Unidos da América, com apenas 11,9 litros por habitante. Merece a menção da China, o sexto maior produtor mundial de vinho, mas, que consome apenas 1,5 litro anual por habitante.



Os grandes produtores mundiais



Os índices da Organização Internacional do Vinho fazem referência a um mercado que tem se mantido estável desde de 2015, sob uma taxa anual de crescimento na ordem de cerca de 3%. Este quadro é encabeçado pela França como o maior produtor mundial de vinho, seguida pela Espanha e pelos Estados Unidos.



Ainda sob a perspectiva de consumo absoluto, há dez anos que o quadro prevalece, sendo os Estados Unidos o maior consumidor global, num total de 31 milhões de hectolitros de vinho ao ano (hectolitro é a medida utilizada em escala mundial, equivale a 100 litros).



Depois dos americanos vem a França, com 27,2 milhões de hectolitros; a Itália, 21,4 milhões de hectolitros; a Alemanha consome anualmente 19,6 milhões de hectolitros; e a China, em quinto lugar na escala global, representando um consumo de 16,2 milhões de hectolitros.



O mesmo relatório que oferece uma análise da estabilidade no consumo dos mercados tradicionais, também aponta a tendência de alta a médio prazo para mercados emergentes como Brasil, México e Japão. Por fim, Espanha, Itália e França continuam detendo mais de 50% nas exportações mundiais de vinho, mas, Portugal e Estados Unidos, fora deste bloco, têm apresentado um crescimento acima da média dos grandes exportadores.



Eno Gourmet Premium



Se você tem interesse em comprar vinhos online, navegue pela carta de vinhos da Eno Gourmet Premium.



A Eno Gourmet Premium é uma empresa portuguesa que se orgulha de comercializar os melhores vinhos produzidos nas mais premiadas regiões de Portugal. Você pode escolher entre os melhores vinhos tintos, brancos ou fortificados, os rótulos que mais agradam ao seu paladar e recebê-los no conforto de seu lar.





Website: https://enogourmetpremium.com/