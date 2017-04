O consumo saudável de chocolate na "páscoa"

A Páscoa é um dos períodos mais difíceis para manter a dieta, certo? Mas é possível aproveitar sem reconquistar os quilinhos eliminados, basta comer com moderação.



Um consumo saudável de chocolate não pode ultrapassar 30 gramas por dia, no caso dos adultos.



É nessa quantidade que os benefícios do cacau são observados de forma mais intensa, mas vale lembrar que o chocolate recomendado é o chocolate 70% cacau, pois contém flavonóides, que exercem ação anti-inflamatória, antioxidante e cardioprotetora.



Apesar dos benefícios, o chocolate amargo também precisa ser consumido com moderação, pois é um produto altamente calórico. Nesse sentido, tanto o amargo quanto o ao leite são parecidos: têm de 530 a 550 calorias a cada 100 gramas.



O chocolate branco é a pior opção: tem menos flavonóides e é mais calórico, chegando até 700 calorias/100 gramas.

Adicionar aos ovos de páscoa, oleaginosas como: avelãs, castanhas e amêndoas, embora mais calóricos, os produtos se tornam mais saudáveis do ponto de vista nutricional, pois as oleaginosas possuem gorduras insaturadas que são cardioprotetoras, ou seja, benéficas ao coração.



Que tal juntar um chocolate 70% com algumas oleaginosas? Pensando nisso uma ótima dica é fazer esses discos de chocolate amargo com oleaginosas (avelã, amêndoas, pistache, nozes).



O tamanho é ideal para "matar" aquela vontade de chocolate nessa páscoa sem culpa.



Disco de chocolate consciente

Ingredientes: Chocolate 70%, amêndoas, pistache, avelã e nozes.



Modo de preparo: Derreta o chocolate 70% e disponha esses discos em cima do papel manteiga para retirar mais fácil quando secar.



Antes de o chocolate endurecer adicione as oleaginosas e espere secar. Pronto, uma páscoa mais consciente e saudável.



Nutricionista do Spa Med: Marina Lutzoff

