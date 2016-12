Na contramão da crise, bodyshop brasileiro cresce e abre oportunidades para franqueados

Em meio à crise pela qual a economia brasileira passa, redes de franquias têm ampliado o seu faturamento. De acordo com os dados apresentados pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), neste ano, o setor de franquias teve crescimento de 9,2% no primeiro trimestre. No caso específico de franquias virtuais - tendência no país e no mundo -, a estimativa de crescimento para 2017 está entre 25% e 30%. Este número revela, entre outros aspectos de mercado, a busca por mais autonomia em relação ao próprio negócio e modelos flexíveis de investimento. Ainda assim, é preciso identificar qual tipo de franquia se encaixa melhor no empreendimento que se possui.



O mercado de bem-estar e saúde, por exemplo, apresenta crescimento médio de 10% ao ano, conforme divulgado pelo Sebrae em 2015. A busca por serviços voltados aos cuidados com o corpo amplia as possibilidades de negócios e, consequentemente, abre mais oportunidades para quem procura superar o período de crise econômica. A Nutrition Group, por exemplo, é uma holding formada por mais de 5 empresas relacionadas ao mercado de bem-estar e saúde e teve crescimento de mais de 20% em 2016 e pretende oferecer novas oportunidades de franquia para quem pretende trabalhar com suplementação e artigos esportivos..



Saúde do corpo e dos negócios



Em 4 anos, Isaac A. Santos - Isaac A. Santos, idealizador da holding, que já possui mais de 20 lojas físicas - fez a sua rede de lojas ser uma das maiores bodyshop do Brasil. Ao atingir tal patamar, a ideia do empreendedor foi a de compartilhar não apenas seus conhecimentos sobre o mercado, mas também as estruturas de seu modelo de negócios, ampliando ainda mais o número de empresas atuantes no setor. A Nutrition Store aposta nos novos franqueados.



A meta é triplicar o tamanho da rede, recrutando, de início, 20 novos franqueados por todo o País. Os modelos de franquia são variados, indo desde lojas em shopping ou na rua até as com clínica integrada e em academia. Entretanto, o que chama atenção é justamente o formato digital.



"Temos um modelo 100% online, onde o franqueado não depende de estoque. Quando o franqueado faz a venda pela internet, o sistema avisa a matriz e a mesma faz a postagem dos produtos. O franqueado recebe o valor do cliente e paga apenas o que vendeu sem se preocupar com estoque, logística de entrega dentre outros serviços", explica Santos.



Como parte do serviço oferecido, o franqueado recebe treinamentos e cursos online além de negociações diferenciadas. Suporte de marketing também é elemento fundamental para a estruturação do novo empreendimento. A rede da Nutrition Store também oferece sistema de gestão completo para controle de vendas, estoque, financeiro, marca própria de suplemento que gera exclusividade para os franqueados além de margem de ganho acima das demais marcas.



