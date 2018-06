Na contramão da crise: setor magistral aposta em produtos exclusivos e aumenta o faturamento

As farmácias magistrais, ou farmácias de manipulação, se caracterizam por oferecer ao consumidor medicamentos e produtos personalizados, indicados pelo médico e com uma fórmula preparada na dosagem certa para atender "sob medida" às necessidades do paciente. A manipulação das fórmulas só é feita com a apresentação de receituário e os produtos chegam a custar metade dos preços de produtos similares e até mesmo genéricos.



O Brasil possui mais de 7 mil farmácias de manipulação e laboratórios que fornecem substâncias exclusivas para esse mercado. Algumas dessas substâncias, chegam às farmácias de manipulação antes mesmo de serem comercializadas pelos grandes laboratórios. Paulo Ambrogi, diretor da Nutrifarm do Brasil, umas mais importantes empresas do setor magistral no país, fala, na entrevista a seguir, sobre a atual situação do Mercado Magistral, as apostas do setor e as perspectivas de crescer ainda mais em 2018.



-Como está o comportamento do setor este ano? E qual o posicionamento da Nutrifarm nesse cenário?



PA: Apesar da crise dos últimos 3 anos, o faturamento das farmácias de manipulação cresceu em média 2,2% ao ano, desde 2015, e o setor alcançou um faturamento global de R$ 5,3 bilhões em 2017. A NUTRIFARM está no mercado magistral há 12 anos e está entre as 10 maiores distribuidoras de insumos farmacêuticos para as farmácias de manipulação, no que se refere a faturamento.



- Quais são as perspectivas para os próximos meses?



PA: Manter um crescimento sustentado em produtos cosméticos e nutracêuticos exclusivos. Com isso, esperamos fechar 2018 com um crescimento em torno de 10% maior do que o registrado no ano passado.



- O setor apresenta uma tendência para focar em algum segmento - produtos de beleza, por exemplo?



PA: Os três principais focos do setor de farmácias de manipulação atualmente são produtos farmacêuticos, cosméticos e nutracêuticos, mais ou menos numa proporção de 1/3 para cada linha de produtos.



- Como a população pode perceber a importância de buscar produtos em farmácias de manipulação?



PA: Historicamente, o crescimento na busca por produtos manipulados passa, necessariamente, pelo aumento na prescrição médica de produtos manipulados, principalmente para as linhas cosméticas e nutracêuticas. Atualmente, o diferencial de oferecer produtos personalizados, de uma forma geral, está fazendo com que haja um aumento natural da demanda. É uma tendência que vem se confirmando ano a ano.



- Na sua avaliação, o que falta então para que os médicos passem a optar mais por produtos manipulados?



PA: É uma questão de tempo e que essa tendência natural pela opção dos produtos manipulados se intensifique ainda mais. Além disso, creio que, num futuro próximo, a busca por tratamentos de doenças, diagnosticadas por meio de uma análise de perfil de DNA nos recém-nascidos definirá uma linha única e específica de tratamento que exigirá cada vez mais soluções "sob-medida" e, assim, os produtos manipulados serão uma necessidade.



Paulo Ambrogi é graduado em Administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), com MBA em International Business, pela University of New York. O empresário iniciou o seu empreendimento no ramo de distribuição de insumos farmacêuticos depois de observar as tendências do mercado em países onde morou, estudou e trabalhou como Inglaterra, França, Estados Unidos e Argentina.



Visualizando o potencial do mercado de importação e de distribuição de matérias-primas farmacêuticas para Farmácias de Manipulação, dois empreendedores fundaram a Nutrifarm do Brasil em 2004 que surgiu como uma nova opção às farmácias de manipulação e indústrias de todo o país. Era um enorme desafio já que na época, o mercado magistral passava por uma regulamentação muito grande e as barreiras de entrada já eram muito altas. Mas as dificuldades iniciais foram superadas e hoje a Nutrifarm se consolida como um dos distribuidores mais bem conceituados do mercado magistral, buscando, continuadamente, parcerias com os maiores e mais renomados fornecedores mundiais que possuam matérias-primas de qualidade, tecnologia e alto grau de pureza. A empresa conquistou a confiança de milhares de clientes e obteve qualificações em todos os órgãos regulatórios e nas centrais de compra das principais redes de farmácias do país. A Nutrifarm entende que não distribui produtos farmacêuticos, mas sim bem-estar e qualidade de vida às pessoas.



