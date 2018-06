Copa do Mundo e Férias: como manter seu corpo em dia mesmo em tempo de comemoração

Como se não bastasse a emoção de torcer pelo Brasil na Copa do Mundo, o período das Férias também está aí. Como lidar com essas semanas superanimadas, em que é comum deixar de lado a dieta, abusar da comida e da bebida e, como resultado, reter líquido e acumular aquelas gordurinhas? A resposta é: Drenagem Linfática Método Renata França. Basta procurar por um terapeuta habilitado no método, que está presente em todo o País e em mais de 20 países no mundo.



Desenvolvida pela esteticista Renata França, a Drenagem Linfática que leva seu nome é uma técnica que conta com movimentos específicos que estimulam o sistema linfático e tem como objetivo eliminar o excesso de líquidos e toxinas do organismo. Além disso, promove a sensação de bem-estar, pois a técnica manda o cansaço embora, já que ativa o sistema imunológico.



Segundo Renata, o resultado de uma drenagem bem-feita tem a duração de dois a três dias. "Esse é o tempo que, normalmente, o sistema linfático leva para desacelerar e voltar ao seu estado normal". Também é a razão da importância de se fazer a massagem por duas ou três vezes por semana.



A Drenagem Linfática Método Renata França conta com um protocolo totalmente diferenciado das demais drenagens, apresentando resultados visíveis já na 1ª sessão. Ela ajuda ainda no combate à celulite e contribui para a regeneração dos tecidos, melhorando a oxigenação sanguínea também. "Sem falar que é altamente relaxante", ressalta a esteticista, que ministra seus cursos por todo o Brasil.



Agora, é só curtir os jogos do Brasil e aproveitar cada minuto das merecidas férias!



No canal do YouTube da Renata França você acompanha tudo sobre cada método, além de vários outros temas ligados à beleza, saúde e bem-estar.



O SPA Renata França



A Drenagem Linfática com resultados diferenciados pode ser realizada no SPA Renata França. A clínica de estética fica localizada na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, nº 1974 - Jardim América - São Paulo - SP.



A Drenagem Linfática e todos os outros procedimentos são ensinados para todos os profissionais do SPA com as técnicas exclusivas Renata França. A excelência dos processos estéticos é reconhecida dentro e fora do Brasil.



Serviço



O SPA Renata França funciona de segunda a quinta das 8h às 21h. E sexta-feira das 8h às 17h30. Aos sábados é fechado e aos domingos funciona das 10h às 18h.





Website: https://sparenatafranca.com