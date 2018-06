Copa do Mundo também é tempo de estilo, confira os melhores penteados

Os preparativos para a Copa do Mundo estão a todo vapor, afinal, em alguns dias, o Brasil entra em campo e mobiliza grande parte dos brasileiros a vibrar para que o time tenha um bom desempenho! O look pode até já estar separado, mas e o penteado, já pensou? Além dos torcedores, muitos jogadores se preocupam em como apresentar os moldes das madeixas ao entrar em campo. O curioso é perceber a grande variedade de estilos e referências que eles trazem, dos 32 países participantes do mundial, que será competido esse ano na Rússia!



A vaidade está por todo canto, e os atletas, durante a Copa do Mundo, costumam aparecer com os fios um pouco diferentes. Um dos cortes que vários deles aderem, é o Razor Part, em que se é feita uma divisão por navalha, e os estilos são bem variados. Alguns fazem apenas um risco, enquanto outros ousam mais e preferem até desenhos. De uns tempos pra cá, esse estilo tem se popularizado entre os homens e feito muito sucesso, mas não é o único. Aquele corte em que a lateral fica raspada e o topo da cabeça com mais volume, também é uma das opções. Para os que preferem colocar mais cor em campo, a cartada é fazer luzes ou mesmo tingir os fios.



Há tempos que cabelo comprido não é exclusividade das mulheres. Quando se tem bastante volume, o black power é tendência, mas também permite um moicano, nos mais diferentes modelos, além dos dreads e tranças. É comum que os jogadores tragam junto do estilo, um pouco da cultura dos países de onde vieram, e por isso, determinados cortes são mais característicos em alguns times, em detrimento de outros. Tudo o que aparece nas telinhas pode virar tendência, e com o futebol não é diferente. Essa variedade de estilos apresentadas em campo pode inspirar os homens a escolher qual modelo usar, ou se preferirem manter o tradicional, o importante é vibrar pela seleção. Já para a mulherada, sair de casa sem se produzir não costuma ser uma opção.



Assistir aos jogos da Copa do Mundo vai muito além de apenas torcer, é o momento em que se reúnem os amigos e familiares para confraternizar. Quer motivo melhor para se sentir à vontade? Por isso, o penteado não pode ser muito pesado, ou deixar a pessoa presa, sem permitir que ela comemore os gols! O Rei dos Cabelos , salão referência em alongamentos , explica que optar pelo básico, às vezes, é a melhor escolha. "O rabo de cavalo, seja ele com o cabelo todo, ou parte, é prático e fácil de fazer. Para aumentar o volume e deixá-lo com mais presença, o aplique, que recebe o mesmo nome, é colocado com pentes e tiras presas ao cabelo. A solução ideal para dar um toque novo ao look", complementa.



O coque e as tranças podem ser outras opções. Levam pouco tempo para serem concluídas e permite acessórios nas cores da bandeira do Brasil, que são bem-vindos também aos cabelos soltos e curtos. Principalmente em época de Copa do Mundo, eles são fáceis de encontrar e ajudam a moldar as madeixas. Independente do estilo, desde que esteja confortável, o importante é usar a criatividade e aproveitar!





