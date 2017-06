Coquetel de inauguração da loja Olha Ela terá presenças vips

Na sexta-feira, dia 9 de junho, às 19h30, acontece o coquetel de inauguração da loja Olha Ela, empreendimento idealizado pela designer Natália Andreghetto, que promete encantar e surpreender as convidadas com um acervo de vestidos escolhidos criteriosamente para reunir em seu espaço tendência de moda e sofisticação. "Estou abrindo essa loja de multimarcas com a visão de que em poucos meses iniciaremos a nossa própria fabricação. Esqueçam tudo que vocês conhecem de lojas de aluguel, a Olha Ela vem com uma pegada jovem e atual", destaca Natália.



A noite de lançamento contará com as presenças vips da atriz Bárbara Reis e da ex-BBB 2017 Ieda maria Wobeto.



A Loja Olha Ela traz opções de venda e locação de vestidos que vão além das tradicionais ofertas do mercado como as peças com pedraria, mas sim uma luxuosa variedade de modelos multimarcas que também atenderão perfeitamente aos estilos casual chic, date night e balada.



"Desde pequena minhas maiores paixões sempre estiveram relacionadas à arte e aos animais. Se eu pudesse me descrever eu seria uma fashion voluntária animal com tendência teatral. Sempre adorei desenhar e atuar, na época do colegial fiquei em dúvida entre me tornar atriz ou estilista, mas quando chegou a hora eu optei pelo curso design de moda, dei uma pausa e me aventurei durante 3 anos na Escola de Artes de Laranjeiras, no Rio de Janeiro- a escola mais conceituada de atuação do Brasil, e foi lá que me descobri realmente uma artista em todos os aspectos: alma de artista, visão de artista e filosofia de artista. Então voltei de férias o ano passado e a saudade da família, dos meus animais de estimação e a chegada de um novo filho, meu macaco prego Benjamin Andreghetto, me fizeram ficar e retomar minha vida artística no mundo fashion e perto de quem eu amo", conta a designer.



A Loja Olha Ela fica na Rua Liberdade, nº 46, em Canoas.





SERVIÇO

O QUE: Coquetel de lançamento da Loja Olha Ela

Quando: dia 09 de junho, às 19h30

Local: Rua Liberdade, 46, em Canoas

Informações: Lizi Ricco - Lzf Conteúdo e Desing - (51) 99338-6335