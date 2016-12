Cores de lingeries para o Réveillon

Escolher uma cor diferente para a lingerie do Réveillon faz parte do rol das superstições nacionais. Muitas mulheres definem suas metas para o ano seguinte baseadas nas cores das peças íntimas.



O branco, queridinho do Réveillon, simboliza a paz. O vermelho é para aquelas que acreditam no amor e querem muita paixão no novo ano. Já o amarelo é escolhido por quem almeja dinheiro e um futuro profissional brilhante.



Nesta época do ano, empresas fabricantes de peças íntimas femininas aumentam suas produções, principalmente nestas cores.



De acordo com Júnior Zampol, diretor do Grupo Lutestil, fabricante de moda íntima feminina, a marca produz cerca de 20% mais nesta época de final de ano.



"Desde o mês de setembro, estamos com uma produção forte nestas lingeries, principalmente nas cores que as mulheres mais usam neste final de ano. Nesta coleção colocamos um strass em cada cor, reforçando a escolha - na calcinha vermelha, aplicamos corações, na amarela, o cifrão e na branca, está escrito "paz". Nossa produção aumentou cerca de 25% no final de ano", revela.



A publicitária Solange Felipe é uma das adeptas ao uso da mística lingerie para o final de ano e conta qual é a cor que usará na passagem para 2017. "Sempre uso amarelo. Dinheiro nunca fez mal para ninguém mesmo!", explica.

E você, já se decidiu com qual cor passará nesta virada de ano?



Confira o significado de outras cores:

- Verde: esperança;

- Azul: serenidade;

- Roxo: prosperidade;

- Prata: modernidade.



Sobre a Lutestil

Há 35 anos no mercado de moda íntima feminina, a Lutestil é uma importante marca que atende os maiores magazines do país e lojas de todo o Brasil, graças a sua elevada capacidade de produção mensal.