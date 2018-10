Corpo e pele preparados sem distinção, focando sim, a cor do verão

Equipamentos de alta tecnologia dão atenção necessária , preparando-a para a alegria do verão



Os claros e floridos dias do início da primavera convidam para os preparativos de verão e, cuidar do corpo para se sentir mais confortável ao expô-lo durante a temporada, costuma ser uma busca contumaz.

A indústria da Moda e da Beleza se mobiliza para atender às demandas e a Saúde Estética também o faz, mergulhando em pesquisas para desenvolver equipamentos, produtos e serviços com qualidade de ponta. A Tonederm, indústria brasileira, há 50 anos atendendo a profissionais médicos, fisioterapeutas e esteticistas, no que há de mais avançado em plataforma de alta tecnologia para equipamentos, surpreendem mais uma vez, voltando o olhar para as necessidades da pele negra, pele com maior quantidade de melanina. Apesar de ser mais protegida da radiação solar e ganhar tempo com o surgimento de sinais de envelhecimento, a pele negra é mais espessa e, pode ser mais oleosa, quando comparada à pele mais clara. Segundo Ligia Moraes, esteticista da Tonederm, proporcionar a essa pele negra o cuidado especializado que ela merece, através de uma avaliação minuciosa levando em consideração todas as diferenças fisiológicas e histológicas. O tratamento será mais longo em comparação a pele com fototipo menor, pois o uso de algumas tecnologias como LIP deve ser com parâmetros mais baixos e intensidades menores. Na tecnologia LIP necessitamos utilizar equipamentos que possuam software livre que possibilita ao profissional a elaboração de um protocolo específico para reduzir o risco de queimaduras. Com ação do calor emanado pela radiofrequência, prevenirá contra acnes, pois haverá retração da glândula sebácea, evitará manchas e aumentará o metabolismo.



No caso dos homens, alcança ainda o alívio de outro desconforto, que é o aparecimento da foliculite, infecção bacteriana ou fúngica, que se inicia nos folículos pilosos. "Via de regra, os pelos do bulbo afetado encravam e é fundamental que os homens evitem arrancá-los, adotando o hábito de apará-los sempre no sentido do crescimento do pelo", ressalta.



Com a utilização da plataforma de radiofrequência, que oferece além da tecnologia de radiofrequência, a tecnologia de fotobiomodulação, de efeito bactericida (Diodos Emissores de Luz - LED azul) e anti-inflamatório e cicatrizante (LED vermelho), do Spectra Artis, lançamento da Tonederm na recente Beauty Fair 2018, os resultados, além de benéficos à saúde da pele, ainda proporcionam renovação celular e estímulo do colágeno, a qualquer tipo ou pigmentação de pele. Ele reúne a Radiofrequência Biodynamic + Fotobiomodulação, de forma a proporcionar tratamentos seguros, não invasivos e indolores.



A alegria, a mais vibrante "cor do verão", estará ainda mais assegurada, se os cuidados com a pele facial e corporal atenderem às necessidades de higienização, hidratação e nutrição. "Os melhores equipamentos, profissionais e produtos, só alcançam resultados de excelência, quando o cliente também se compromete com a parte que depende dele", conclui a esteticista Ligia Moraes.



O ideal é lembrar de beber água, fazer uma limpeza de pele que varie de acordo com o grau de acometimento pessoal, aplicar hidratantes de qualidade e prevenir-se contra poluentes e raios solares.



Cada vez mais os homens estão se alinhando aos cuidados da pele e, a olhos vistos, se apresentando mais elegantemente e bem cuidados, principalmente em relação à pele do rosto e barba, campeã do visual masculino, atualmente.



As clínicas de estética, seja em medicina, fisioterapia ou beleza que fazem uso da Radiofrequência fracionada, responsável pelo aumento das fibras de colágeno e ativação da produção do neocolágeno, promotor do rejuvenescimento da pele, têm acompanhado aumento da clientela masculina, em busca de resultados favoráveis contra indesejadas rugas de expressão, papadas e perda do viço, responsável por uma aparência envelhecida, mesmo que desalinhada à real idade cronológica. Que venha o verão e acolha a todos, com "a cor" indistinta, do Bem-Estar.







