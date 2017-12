Corrigir Botox é possível com o Fluence

O uso do Botox (toxina botulínica) é cada vez mais difundido entre as diferentes faixas etárias. O resultado esperado é o tratamento de rugas e alguns aspectos do envelhecimento facial. Porém, algumas aplicações não resultam como o esperado, e atualmente a tecnologia permite a reversão deste procedimento em poucas sessões.



A técnica, mais procurada por mulheres, está presente na rotina de beleza feminina por apresentar resultados imediatos e duradouros. Atualmente o tratamento é mais acessível e agrada pelo custo/benefício.



A toxina é diluída em soro fisiológico e aplicada diretamente no músculo, produzindo um efeito de paralisia temporária. Desta forma, ocorre o desaparecimento das rugas leves e atenuação das mais profundas.



A resposta obtida na aplicação pode ser verificada 48 horas após o procedimento e a eficácia do tratamento se mantém entre 4 e 6 meses. Mas como proceder se houver uma alteração irregular visível após a aplicação da toxina? Tanto o profissional quanto a paciente podem contar com os efeitos terapêuticos do laser infravermelho.



Este laser atua na drenagem linfática da região, aumentando a velocidade da metabolização da toxina, permitindo assim uma nova aplicação.



A HTM possui o equipamento Fluence, um aparelho de fototerapia com a mais alta tecnologia para tratamentos estéticos através de LED e LASER. Este é um tratamento não-térmico, não-invasivo, indolor e seguro. A consultora científica Dra. Patricia Lopez enfatiza a eficácia deste processo. "A atuação do laser provoca vasodilatação no local da região da aplicação. O efeito de vasodilatação na microcirculação é desejado em todas as situações onde o aumento do fluxo sanguíneo favoreça a eliminação de metabólitos e a recuperação da área lesada"".



Os resultados são obtidos em poucas sessões e o procedimento deve ser realizado por um profissional habilitado.





Jornalista responsável: Jéssica Galassi

comunicacao@htmeletronica.com.br

Departamento de Marketing





Website: https://www.htmeletronica.com.br/produtos/fluence/