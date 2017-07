CORRIGIR E SUBSTITUIR: A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY® ANUNCIA OS NOVOS BENEFICIÁRIOS DE BOLSAS DE ESTUDO, TENDO CONCEDIDO MAIS DE US$ 2,5 MILHÕES ATÉ O MOMENTO

http://www.w3.org/1999/xhtml">

A http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.latingrammy.com%2Fpt%2Fcultural-foundation&esheet=51595074&newsitemid=20170725006193&lan=pt-BR&anchor=Funda%C3%A7%C3%A3o+Cultural+Latin+GRAMMY%C2%AE&index=1&md5=24d432b978c7c7b20d473f40aa15bac7" target="_blank">Fundação

Cultural Latin GRAMMY®anunciou

hoje sua lista anual de contemplados com bolsas de estudo – músicos

talentosos de todas as partes do mundo que usarão esses prêmios para

superar as dificuldades financeiras e realizar seus sonhos. Até a

presente data, mais de 100 bolsas de estudo num total notável de US$

2,5 milhões foram concedidas pela Fundação, que continua a apoiar a

música latina de várias maneiras, inclusive pelo reconhecimento de

indivíduos que procuram iniciar ou continuar sua educação musical.



http://www.w3.org/1999/xhtml">Com o anúncio de hoje, a Fundação estabeleceu

novos recordes anuais em 2017, concedendo US$ 870.000 em bolsas de

estudo a 44 beneficiários. Isso inclui o http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.latingrammy.com%2Fen%2Frecording-academy%2Fpress-release%2Flatin-grammy-cultural-foundation-awards-miguel-bos-scholarship-to&esheet=51595074&newsitemid=20170725006193&lan=pt-BR&anchor=benefici%C3%A1rio+da+Bolsa+de+Estudo+Miguel+Bos%C3%A9&index=2&md5=bae760678eeb121802a16a6ac1ab5f68" target="_blank">beneficiário

da Bolsa de Estudo Miguel Bosé anunciado anteriormente, o baixista

elétrico dominicano Ernesto Núñez de 22 anos, que foi agraciado

no início deste ano com um prêmio no valor de US$ 200.000.



http://www.w3.org/1999/xhtml">

"Graças aos nossos generosos doadores, artistas envolvidos e parceiros

compassivos, continuamos ocupando uma posição sólida para oferecer apoio

a estudantes de música latina verdadeiramente talentosos com

dificuldades financeiras, bem como as ferramentas para realizarem seus

sonhos e seguir os passos de seus ícones da música latina", expressou Manolo

Díaz, vice-presidente sênior, Fundação Cultural Latin GRAMMY. "Ao

mesmo tempo que estou orgulhoso por estabelecer recordes em dólares e

número de premiados em 2017 – ultrapassando os incríveis US$ 2,5 milhões

e o marco de 100 bolsas de estudos – sinto-me profundamente honrado em

desempenhar um papel no avanço desses talentosos músicos e na propagação

do amor pela música latina ao redor do mundo ".



http://www.w3.org/1999/xhtml">

Os 44 contemplados são provenientes de países que abrangem quatro

continentes: Brasil (8), México (8), Venezuela (8), EUA (3), Colômbia

(4), República Dominicana (4), Peru (2), Porto Rico (2), e um

beneficiário da Costa Rica, Cuba, Indonésia, Portugal e Espanha.



http://www.w3.org/1999/xhtml">

Os seguintes beneficiários receberam as Bolsas de Estudo para

Talentos de até US$ 100.000 e cobrem os custos de uma graduação de

quatro anos:



http://www.w3.org/1999/xhtml"> Andrés Guerra , 21 anos, violonista clássico da Venezuela, com

base em Revere, MA, que estudará no Berklee College of Music em

Boston, MA.



, 21 anos, violonista clássico da Venezuela, com base em Revere, MA, que estudará no Berklee College of Music em Boston, MA. Carolina Mercado , 22 anos, saxofonista tenor do México que

estudará na School of Jazz at The New School na cidade de Nova Iorque.



, 22 anos, saxofonista tenor do México que estudará na School of Jazz at The New School na cidade de Nova Iorque. Nikola Vasiljevic, 17 anos, baixo elétrico da República

Dominicana que estudará no Berklee College of Music em Boston.



http://www.w3.org/1999/xhtml">

Além disso, 40 estudantes receberão Bolsas de Auxílio à Instrução – prêmios

únicos no valor de até US$ 10.000 cada para educação musical na

instituição que escolherem. Os recipientes prosseguirão sua educação

musical em escolas, como o Berklee College of Music, a Indiana

University, a School of Jazz at The New School, a University of Southern

California nos EUA, a Faculdade de Música Souza Lima no Brasil, a

Pontificia Universidad Javeriana na Colômbia, Universidad Alfonso X El

Sabio na Espanha e muitas outras. Esse grupo de 40 pessoas inclui a

pianista dominicana Esmirna Ortiz, que recebe a bolsa pelo

terceiro ano consecutivo e já colocou em prática seus estudos de

engenharia de produção, auxiliando na logística de produção do gala

Personalidade do Ano da Academia Latina da Gravação® do ano passado.



http://www.w3.org/1999/xhtml">

Veja abaixo a lista de estudantes que receberão as Bolsas de Auxílio à

Instrução para 2017, inclusive seus respectivos países de origem,

especialização em música e a escola que frequentarão neste semestre:



http://www.w3.org/1999/xhtml"> Nome







Especialização em música







Local







Escola de música Gerson De la Rosa Abreu









Percussão











Porto Rico











Boston Conservatory

Luis Anselmi









Cuatro venezuelano











Venezuela











Holland College

Cesar Aranguibel









Piano











Venezuela











Faculdade de Música Souza Lima

Oscar Quilca Barceli









Bateria











Peru











Berklee College of Music

Santiago Barragán









Violão











Colômbia











Berklee College of Music

Aniela Batres









Vibrafone











México











Conservatorio de Música de Puerto Rico

Linda Briceño









Trompete











Venezuela











School of Jazz at The New School

José Manuel Ferreiras Castillo









Bateria











República Dominicana











Berklee College of Music

Carlos Pascual Cipeletti









Piano











Espanha











Alfonso X el Sabio

Sergio Coelho









Clarinete











Portugal











University of Southern California

Ana Carmela Ramírez Contramaestre









Voz











Venezuela











School of Jazz at The New School

Ahmad Sarasin Farhan









Piano











Indonésia











Berklee College of Music

Breno Rocha Ferrari









Baixo elétrico











Brasil











Faculdade de Música Souza Lima

Jhoely Garay









Violão











México











The City College of New York

Gabrielle Garo









Flauta











EUA (Bronx, NY)











School of Jazz at The New School

Francisco Garrido









Violão











Venezuela











Berklee College of Music

Juan Camilo Gonzalez Gonzalez









Clarinete











Colômbia











Longy School of Music

Andres Gutierrez









Piano











México











Berklee College of Music

Alvaro Huancahuari









Saxofone











Peru











McNally Smith College of Music

Euan Leslie









Bateria











EUA (Boston, MA)











Berklee College of Music

Herbert de Lima









Saxofone











Brasil











Faculdade de Música Souza Lima

Rachel Lopez









Flauta











Cuba











Shepherd University

Raul Marcano









Clarinete











Venezuela











Longy School of Music

Luis Gabriel Martinez Matarrita









Violão











Costa Rica











Alfonso X El Sabio

Gustavo Miorim









Bateria











Brasil











Faculdade de Música Souza Lima

Daniel Tenes de Oliveira









Bateria











Brasil











Faculdade de Música Souza Lima

Esmirna Ortiz









Piano











República Dominicana











Berklee College of Music

Joao Vitor Perrusi









Guitarra











Brasil











Berklee College of Music

Cristian Restrepo









Piano











Colômbia











Pontificia Javeriana Colombia

Jeffrey Rivera









Percussão











EUA (Boston, MA)











Berklee College of Music

Santiago Rodríguez









Saxofone











Colômbia











Pontificia Javeriana Colombia

Orlando J. Berrios Rojas









Cuatro porto-riquenho











Porto Rico











Conservatorio de Música de Puerto Rico

Luis Mario Ruelas Romo









Composição











México











Indiana University

Camila Ronza









Voz











Brasil











Faculdade de Música Souza Lima

German Scheufler









Baixo elétrico











México











Berklee College of Music

Matheus Silva









Bateria











Brasil











Berklee College of Music

Rodolfo Guilherme Da Silva









Trompete











Brasil











Faculdade de Música Souza Lima

Alexis Soto









Percussão











Venezuela











Berklee College of Music

Marco A. Ribera Tejeda









Piano











México











Tecnológico de Monterrey

José Alberto Aponte Trujillo









Violino











México











Colorado State University



http://www.w3.org/1999/xhtml">

O Comitê de Bolsas de Estudo da Fundação é responsável por avaliar

cuidadosamente um grupo de jovens musicistas altamente competitivos

levando em conta uma variedade de habilidades e políticas rigorosas

desenvolvidas pela Fundação. Os beneficiários das Bolsas de Estudo para

Talentos e da Bolsa de Estudo Miguel Bosé devem manter um mínimo de

qualificações de 3,5 (GPA) e padrões de excelência acadêmica e conduta

excepcionais estabelecidos pela Fundação e pela respectiva instituição

musical, para se qualificarem para a renovação do auxílio anual durante

os quatro anos de estudo na universidade, o que será avaliado a cada

semestre.



http://www.w3.org/1999/xhtml">

Para receber todas as informações e as últimas novidades, acesse o site

oficial da Fundação Cultural Latin GRAMMY® em: http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.latingrammy.com%2Fen%2Fcultural-foundation&esheet=51595074&newsitemid=20170725006193&lan=pt-BR&anchor=LatinGRAMMYCulturalFoundation.com&index=3&md5=5b0848d4a0bcec51efb6cef2f6f2acac" target="_blank">LatinGRAMMYCulturalFoundation.com.



http://www.w3.org/1999/xhtml">FB: /http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLatinGRAMMYCulturalFoundation&esheet=51595074&newsitemid=20170725006193&lan=pt-BR&anchor=LatinGRAMMYCulturalFoundation&index=4&md5=e7a32ad8a68f0af8b6a53f86469952ea" target="_blank">LatinGRAMMYCulturalFoundation

| Twitter: @http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLatinGRAMMYFdn&esheet=51595074&newsitemid=20170725006193&lan=pt-BR&anchor=LatinGRAMMYFdn&index=5&md5=79081fbf4cc40f96c95a9c4c7db1c86a" target="_blank">LatinGRAMMYFdn

| Instagram: @http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flatingrammyfdn%2F&esheet=51595074&newsitemid=20170725006193&lan=pt-BR&anchor=latingrammyfdn&index=6&md5=56975f0587420fa04223cb93771c2ea8" target="_blank">latingrammyfdn

http://www.w3.org/1999/xhtml">SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

http://www.w3.org/1999/xhtml">

A Fundação Cultural Latin GRAMMY foi estabelecida pela Academia Latina

da Gravação® para promover a conscientização e o

reconhecimento internacionais das significativas contribuições da música

latina e de seus produtores à cultura mundial, bem como para proteger

seu rico legado e herança musical. O principal foco beneficente da

Fundação é oferecer bolsas de estudo a estudantes de música latina com

necessidades financeiras, bem como subvencionar estudantes e

organizações de todo o mundo para fins de pesquisa e preservação dos

diversos gêneros da música latina.



