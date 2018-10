Cortador de Cabelos da Cadence atende ao mercado de homens que estão cada vez mais cuidadosos com a aparência

A beleza masculina está em alta. A comprovação está nos dados do mercado e na aparência de homens de todas as idades, que reservam tempo e dinheiro para os cuidados com a beleza, sob a justificativa de "elevar a autoestima".



O cuidado com a beleza e a aparência não é mais exclusividade do universo feminino. Os homens também buscam cuidados com as unhas, pele e cabelo para ficarem elegantes em eventos especiais ou mesmo no dia a dia, e ressaltar ainda mais sua beleza natural.



Pensando nisso, a Cadence - marca da Newell Brands - Appliances & Cookware Brasil e inovadora na fabricação de eletroportáteis - anuncia o lançamento da Máquina de Cortar Cabelo Royal Cut (CAB612), que chegou para facilitar o dia a dia de quem não abre mão de estar com o cabelo sempre alinhado.



A Royal Cut é leve, fácil de usar e perfeita para todos os tipos de cabelo. Sem fio e bivolt, o produto pesa apenas 40 gramas, cinco alturas de cortes, proporciona ótimo acabamento e auxilia em diferentes tipos de cortes.



Com o produto, mesmo quem possui uma rotina agitada, poderá dar um trato no visual em poucos minutos. Além disso, por ser pequeno e leve, ele é ideal para carregar para qualquer lugar.



A Royal Cut ainda conta com dois pentes e diversos acessórios que ajudam no manuseio, limpeza e corte de cabelo, seja ele do estilo fouxhawk, caesar, dreads com lateral curta, scumbag boogie, flat top, desenhado ou simplesmente raspado.



Para mais informações visite: www.newellbrands.com





Website: http://www.cadence.com.br