Cortador de cabelos da Cadence garante cortes perfeitos e uniformes

O mercado para o público masculino está em constante crescimento, devido a mudança de comportamento que reflete na hora da compra do consumidor. Pensando nisso, a Cadence, marca JCS Brasil, acaba de lançar a máquina de cortar cabelos Champion Cut - CAB175.



Com design moderno e ergonômico, proporciona maior conforto na hora de usar, garantindo exatidão para cortar os cabelos ou aparar a barba.



O cortador de alta precisão, conta com lâmina de aço inoxidável com 3.600 rpm que garante maior durabilidade, além de alavanca de regulagem para ajuste de altura e um corte ainda mais rente.



Acompanha o produto quatros pentes que proporcionam cortes na faixa de 3mm a 12mm, além dos acessórios para auxiliar no corte e manutenção da máquina.



Para as pessoas que não gostam de ir frequentemente a salões e barbearias, a Máquina de Cortar Cabelos CAB175 Champion Cut é sua aliada ideal para cortar o cabelo de forma prática e eficiente.





Sobre a JCS Brasil:

A JCS Brasil é subsidiária da Newell Brands, líder mundial de produtos de consumo com um amplo portfólio de marcas reconhecidas, entre as quais se destacam: Oster®, Cadence®, Mr. Coffee®, Sunbeam®, Paper Mate®, Sharpie®, Dymo®, EXPO®, Parker®, Elmer's®, Coleman®, Jostens®, Marmot®, Rawlings®, FoodSaver®, Rubbermaid Commercial Products®, Graco®, Baby Jogger®, NUK®, Calphalon®, Rubbermaid®, Contigo®, First Alert®, Waddington® e Yankee Candle®.

Para milhões de consumidores, as marcas da Newell Brands facilitam a sua vida, onde vivem, aprendem, trabalham e se divertem.



Para mais informações visite: www.newellbrands.com - www.oster.com.br - www.cadence.com.br



Website: http://www.oster.com.br