Qual o corte de cabelo mais caro do Brasil

Tratando-se de corte de cabelo, qual é o valor justo a se pagar? Imagine a seguinte analogia: você está interessado em adquirir uma joia, pode-se comprar uma bijuteria pelo valor de aproximadamente R$ 50,00, uma folheada por R$ 150,00 ou uma joia genuína no valor de R$ 5.000,00. Qual é a diferença dos 3 produtos? Certamente a qualidade.



Devem ser considerados alguns aspectos importantes: diferentemente de uma joia, faça chuva ou faça sol, o cabelo está na sua cabeça dia e noite. Portanto, é um recurso muito significativo para sua imagem pessoal. Liso, cacheado, crespo, ondulado, claro, escuro, grisalho... Inúmeros tipos e formatos, somado a outros aspectos da composição da imagem pessoal, as possibilidades e variações são inúmeras.



Hoje, o cenário da beleza no Brasil concentra-se no eixo Rio-São Paulo, onde encontram-se os mais renomados e capacitados cabeleireiros, maquiadores, designers de sobrancelhas e esteticistas do mercado nacional. Procurando-se pelos profissionais mais gabaritados na região especificada, buscando nas regiões metropolitanas mais nobres, geralmente frequentada pelo público das classes A e B, é aí que consequentemente os custos por procedimento tendem a subir.



Nessa nova perspectiva do século XXI, a realidade do custo por procedimentos de corte de cabelo parece estar se apresentando de maneira diferente. A precificação do serviço de beleza não está mais necessariamente ligada a regionalidade e sim a formação acadêmica, com conhecimento agregado dos profissionais ; graduados, pós-graduados e até com MBA, que hoje são encontrados atuando nas mais diversas regiões do País.



O consultor Visagista Robson Trindade, há 2 anos e meio, é o cabeleireiro mais caro do momento, chegando a cobrar quase R$ 850,00 por corte de cabelo.



Com maestria na grade acadêmica e curricular, que inclui 3 graduações, mestrado, MBA, especialização em diversos países europeus e coordenador de MBA pela Faculdade Paulista de Pesquisas. Resumindo, hoje uma das maiores autoridades em beleza do país, constantemente realizando trabalhos para televisão e participando dos maiores eventos na área, relata como manter a agenda cheia mesmo com um corte tão valorizado.



"Hoje o cliente não se importa em gastar, desde que tenha a segurança de estar tratando com profissionais, que sabem exatamente o que estão fazendo. Transmitindo conhecimento, segurança, qualidade e comprometimento, o valor se torna algo secundário."



Com estabelecimento bem localizado na região de Moema em São Paulo, o Birô de Visagismo, salão-conceito pioneiro no país, além de uma equipe de cabeleireiros, conta também com espaço SPA e uma área privilegiada destinada a cursos, palestras e treinamentos na área de beleza.



Cinquenta, cento e cinquenta ou oitocentos e cinquenta? Quem decide é o cliente e claro, a qualidade do olhar do profissional para a cliente.



Website: http://redteam10.com.br