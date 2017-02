Cosmético de reconhecimento mundial no tratamento de foliculite e pelos encravados é aprovado pela ANVISA

Após vários anos de análise, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou a comercialização do primeiro cosmético específico para tratamento de foliculite e pelos encravados no Brasil, chamado Tend Skin.



O produto vem sendo comercializado no Brasil desde o início de 2016 sob o registro da ANVISA de número 25351.585812/2015-85. Os registros em órgãos de saúde internacionais como, FDA (Food and Drug Administration) e Health Canada facilitaram o processo de registro no Brasil, pois o fabricante cumpre todas as normas de controle e qualidade exigidas por tais órgãos.



O Tend Skin é um cosmético fabricado nos Estados Unidos e possui mais de 30 anos de mercado no mundo. Ele já foi eleito como o melhor tratamento para foliculite e pelos encravados por muitos especialistas internacionais.



Com segurança e eficácia comprovada, muitos dermatologistas e esteticistas passaram a indicar o Tend Skin para seus pacientes, evitando tratamentos alternativos que não geravam resultados satisfatórios.



Estudos clínicos mostraram que o Tend Skin possui eficácia comprovada tanto para quadros clínicos mais leves quanto para casos mais graves de foliculite e pelos encravados. Ele pode ser aplicado em qualquer região do corpo de homens e mulheres e sua aplicação é bem simples.



"Resolvemos trazer para o Brasil um cosmético que já está testado e aprovado por consumidores e especialistas em todo o mundo. Nos Estados Unidos, se um cosmético não cumpre o que promete, ele é rapidamente retirado da prateleira. O Tend Skin já possui mais de 30 anos de mercado, porque é extremamente eficaz", disse Felipe Tanure, CEO da Tend Skin Brasil.



- Indicação:



O Tend Skin atua no tratamento dos problemas de foliculite, pelos encravados, irritação causada por depilação com cera, eletrólise ou qualquer outra forma, irritação após o barbear e no clareamento da pele que foi escurecida pela irritação.



- Área de aplicação:



O Tend Skin pode ser aplicado sobre o rosto, pescoço, virilha, axilas, pernas, nádegas, couro cabeludo, enfim, qualquer área do corpo que apresente foliculite ou pelos encravados em homens ou mulheres.



- Forma de utilização:



No começo, deve-se aplicar a loção Tend Skin sobre a pele seca, duas vezes por dia e não remover após a aplicação. Pode-se utilizar cremes e perfumes sobre o produto, uma vez seco. Assim que a pele clarear, deve-se ajustar o uso durante um período de tempo, a fim de se determinar o nível individual ideal para manutenção.



"Além de eficaz, o tratamento precisa ser de simples aplicação e de rápidos resultados, pois isto estimula o paciente a continuar o tratamento até o fim", explica o dermatologista Lucas Ribeiro.



Os primeiros resultados do tratamento com o Tend Skin já são perceptíveis nas primeiras aplicações, com menos de uma semana de uso. Já o resultado final (controle total da foliculite e clareamento da região escurecida pela irritação) é alcançado em poucos meses de uso.



- A história de descoberta:



A história de descoberta do Tend Skin é bem curiosa. O que hoje é um revolucionário tratamento para irritações na pele, foliculite e pelos encravados, no início era apenas uma medicação para aliviar a dor.



Em 1985, um dentista do sul da Flórida (EUA) atendia um paciente que era um detetive particular. Ao se queixar de dores, foi receitado ao paciente um medicamento para o alívio das dores associadas ao seu tratamento. Em um pequeno espaço de tempo o paciente notou que além do alívio da dor, seu rosto que tinha irritações constantes ocasionadas pelas lâminas de barbear, estava totalmente claro. O detetive procurou o dentista para contar sobre o resultado do medicamento e o questionou sobre o que ele tinha receitado. Surpreso o especialista não entendia sobre o que o paciente estava falando, pois apenas tinha receitado um medicamento para dor.



Ao perceberem da grande descoberta, os dois começaram um trabalho árduo para aprimorar a fórmula, já que esta não poderia ser ingerida por muito tempo. Logo começaram os testes em laboratório para transformar o medicamento em um cosmético que poderia ser aplicado sobre a pele.



Após alguns anos de testes e produção de patentes, surgiu o produto final, Tend Skin, que atualmente é um produto largamente comercializado pelo mundo, referência para o tratamento de foliculite e pelos encravados.



- Sobre a Tend Skin Brasil:



A Tend Skin Brasil é a importadora exclusiva e distribuidora autorizada a comercializar os produtos da Tend Skin Company no Brasil.



Os produtos de toda a linha Tend Skin são importados direto do fabricante, garantindo a sua procedência e qualidade. A empresa mantém uma logística de estoque suficiente para atender todo território nacional, comercializando todos os produtos a pronta entrega.



