Cosméticos necessárias para o cuidado e preservação de suas unhas

O bom cuidado das unhas é um assunto sempre em voga quando se trata de beleza e saúde. As mulheres estão sempre decorando a unha com produtos diversos e as opções são muitas. Exatamente por isso, muita gente acaba por ficar na dúvida a respeito de quais produtos devem ou não fazer parte do kit básico para unhas ou até mesmo para unhas em gel.



Entre esses produtos, é possível classificá-los entre aqueles que são voltados para o uso profissional, e os de consumo doméstico. Sendo que alguns são de apelo exclusivamente estético, enquanto outros trabalham o visual e a saúde das unhas.



Os produtos que não podem faltar são:



- Esmalte: podem ser usados em unhas naturais, como também em unhas em gel. São os produtos mais comuns de toda decoração e beleza das unhas. É o esmalte que permite escolher diferentes tipos de cores e estilos para combinar o visual na ponta dos dedos. Alguns esmaltes contam com uma composição que ainda beneficia e protege as unhas.



- Removedor de esmalte: se aplicar os esmaltes é uma prática essencial, removê-los é tão importante quanto. As unhas precisam estar livres de produtos químicos, pois precisam "respirar". Para isso, apenas com um removedor é possível fazer a remoção completa de dessa química.



- Alicate: é a principal ferramenta para cortar, moldar ou encurtar unhas. Há diferentes modelos e tamanhos.



- Lixa para as unhas: mais comumente utilizada em unhas naturais, a lixa é usada para redesenhar ou encurtar as unhas. Seja em casa ou por meio de profissionais, há diferentes tipos de lixas, podendo ser descartáveis ou as mais duráveis, como as de vidro ou ainda as lixas de polimento e brilho. É com as lixas que as unhas podem ficar em um formato mais uniforme.



- Creme hidratante: como o próprio nome diz, o creme serve para hidratar não apenas as unhas, mas as próprias pontas dos dedos. Os cremes ajudam na saúde das unhas, seja para quem aplica produtos nas unhas naturais, ou para quem usa unhas em gel.



- Palito de unha: para uma unha perfeita, é preciso se atentar aos detalhes: o palito de unhas é utilizado para remover os excessos em cantos.



- Base: é o produto que prepara a unha para receber o esmalte. Ele faz com que a unha receba a química sem agressão e também fixe o esmalte de modo mais prático.



