Cozumel Estética e Bem Estar inaugura espaço com Nail Bar

Presente no mercado há 15 anos, a clínica Cozumel Estética e Bem Estar lança seu espaço com Nail Bar, na Rua Frei Caneca, 558, conjunto 1106, Bela Vista, São Paulo – SP.



A nova estrutura conta com esmalteria e drinks especiais. Desde a sua fundação, a Cozumel sempre priorizou o fornecimento de serviços de beleza e bem-estar modernos e eficazes, investindo em equipe qualificada e alta tecnologia. A sócia diretora, Fulvia Medici, apostou no conceito Nail Bar ao observar que seus clientes, devido à falta de tempo, não conseguem conciliar família, trabalho e descontração. "A tripla jornada faz com que muitos deixem de lado os momentos de socialização ou de cuidados pessoais. O novo ambiente localizado em um edifício predominantemente comercial permite uma pausa para reflexão, nós acreditamos que momentos de bem-estar são essenciais para o equilíbrio físico e psicológico", comenta Fulvia Medici.



Ideal para happy hours, o Nail Bar permite que enquanto cuidam da beleza facial e corporal, os clientes ainda se divirtam ao degustar drinks assinados pela Bartender Ingrid Petrone. Para os acompanhantes dos clientes é uma excelente opção poder esperar enquanto apreciam um drink diferenciado em ambiente agradável e descontraído.



Tratamentos atendem a todos os gostos

Outra característica da Cozumel a ser mantida no novo espaço é a acessibilidade a todas as pessoas.

Os tratamentos da Cozumel são: drenagem linfática, drenagem linfática para gestantes, drenagem linfática facial, linfodrenagem com bambu, pedras quentes, massagem modeladora, vasocinética, massagem anti-stress, heccus, radiofrequência, estria, criolipóse, reflexologia, shiatsu, limpeza de pele, massagem antigravitacional, peeling diamante, peeeling, química, design de sobrancelha, micropigmentação, depilação a cera, laser soprano.



Outras modalidades

"Cozumel na Empresa" e "Ao seus pés" são outras modalidades de serviços prestados. Na primeira, as empresas podem proporcionar aos seus funcionários massagens relaxantes. Já, na segunda opção, a Cozumel leva seus tratamentos até festas e eventos.



Cozumel - Estética e Beleza

Rua Frei Caneca, 558, conjunto 1707 | The Office

Telefone (11) 2308-2073

WhatsApp (11) 99848-3267

atendimento@cozumelestetica.com.br

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira das 08 às 20 horas, sábados das 09 às 15 horas



Website: http://www.cozumelestetica.com.br