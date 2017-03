Cremes para estrias realmente funcionam? Saiba como o produto age e por que vale a pena investir

Estrias são cicatrizes que se formam posteriormente ao estiramento e ruptura das fibras de colágeno e elastina presentes na pele. Quando determinada parte do corpo começa a aumentar em um curto período de tempo, como na gravidez, durante a puberdade ou devido ao rápido aumento de peso (efeito sanfona), as chances do surgimento de estrias aumentam, ainda mais em pessoas geneticamente pré-dispostas.



Outra causa para o aparecimento dessas marcas é a falta de hidratação. Por isso, uma alternativa bastante utilizada, para evitar o aparecimento das estrias é a aplicação de cremes hidratantes.



Já para suavizar a aparência das estrias existentes, é possível escolher produtos e técnicas estéticas. Como são feridas internas, passam por diferentes fases, e a primeira é quando estão vermelhas ou arroxeadas, momento ideal para o uso dos cosméticos com cicatrizantes em sua fórmula, que apresentam melhores resultados. Um estudo realizado pela CicatriSSim, novo creme de tratamento das estrias, com 31 mulheres durante o período de um mês constatou melhora no aspecto das cicatrizes de 87% das entrevistadas, enquanto 77% sentiram diferença na textura após a utilização da loção.



O CicatriSSim é o primeiro produto com essa finalidade que contém em sua composição o Barbatimão, um potente cicatrizante da flora brasileira. Juntamente com óleo de Rosa Mosqueta, capaz de rejuvenescer; a Aloe Vera, potente na hidratação; e ao ácido glicólico, que estimula a produção de colágeno, surgiu sua fórmula 100% natural.



"O produto deve ser usado diariamente, antes de dormir. Geralmente é possível notar melhora inicial a partir de um mês de uso nas feridas mais jovens (vermelhas e arroxeadas). Já para estrias brancas, é necessário paciência, pois o tratamento é mais lento e a melhora inicial é notada a partir de dois ou três meses", explica Guilherme Assumpção, farmacêutico especialista em plantas medicinais e desenvolvedor do CicatriSSim.



Onde comprar:



O valor do creme CicatriSSim é R$109 e pode ser adquirido diretamente no site com entrega para todo o país. Visite: www.cicatrissim.com.br