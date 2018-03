Cresce a busca por tratamentos corporais eficientes na redução de gordura localizada

Cresce no mercado nacional e internacional a busca por tratamentos corporais eficientes na redução de gordura localizada que ofereçam resultados duradouros.



Pesquisando dentre as melhores opções do mercado, a clínica Dr. André Braz - referência em tratamentos faciais há vários anos, decidiu também investir nessa área.



"Nossos pacientes vem em busca de um serviço diferenciado, da técnica de nossa equipe médica com apurado senso artístico e também em busca de tecnologia de ponta. Nesse ano estamos ampliando nossos serviços e trazendo mais uma novidade. Dispomos de um equipamento da mais alta tecnologia para realizar o lipocongelamento de áreas do corpo e também papada para eliminação de gordura localizada com resultados que impressionam", explica o dermatologista Dr. André Braz, que tem sua clínica em Ipanema, no Rio de janeiro.



"O tratamento com o CoolSculpting é uma forma inovadora de contornar o seu corpo ao congelar a gordura indesejada, sem cirurgia e sem tempo de recuperação. Com mais de 5 milhões de tratamentos CoolSculpting já realizados ao redor do mundo, esse procedimento de congelamento de gordura é o único tratamento não cirúrgico aprovado pelo FDA", explica o médico.



O tratamento é indicado para a gordura resistente a mudanças de hábitos alimentares e exercícios físicos. As áreas indicadas para a realização do procedimento são: flancos, braços, abdômen, coxas, peitoral masculino e papada. Os resultados são comprovados, notáveis e duradouros.

Informações: www.drandrebraz.com.br