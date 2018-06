Com o crescimento do mercado de casamentos, empreendedores do setor de estética masculina investem no dia do noivo

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular e a Associação Brasileira de Eventos Sociais (ABRAFESTA) revelou que o mercado de festas e cerimônias cresceu nos últimos anos, atingido R$ 16,8 bilhões em 2014. O mesmo estudo mostrou que os gastos com festas e cerimônias de casamento apresentam um crescimento anual médio de 10,4%. Entre 2013 e 2016, o crescimento foi de 25% em todo o Brasil.

Buscando acompanhar as tendências de mercado e ao mesmo tempo o aumento da própria demanda, a rede de barbearias Garagem passou a oferecer espaços exclusivos para o dia do noivo. "Decidimos lançar ambientes exclusivos para Dia do Noivo, pois a nossa procura mais do que quintuplicou no último ano”, explica Fernanda Montes Dib, proprietária da rede Garagem Barba Cabelo e Bem-Estar.

As unidades de Moema, Anália Franco e a mais nova em Campinas, agora passam a ter uma sala do noivo, uma sala exclusiva para os noivos receberem com privacidade, seus padrinhos e amigos. Neste ambiente o noivo e seus acompanhantes curtem o último dia de solteiro recebendo os mimos e cuidados do Garagem, desfrutando dos serviços oferecidos, durante cinco a sete horas, a depender do pacote contratado.

