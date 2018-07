Crescimento e uso de internet no Brasil revolucionam a maneira das pessoas se vestirem

Segundo dados coletados pela empresa Ebit, em 2017, 23,7% das compras foram feitas por smartphones e tablet e esse número vem crescendo. Brasileiros utilizam seus celulares ou computadores pessoais e para comprar roupas e acessórios , encontrando mais opção, conforto e segurança. Grandes empresas como a camisetasimportadas.com, investem seu tempo pesquisando roupas e acessórios, com estilo e qualidade para trazer ao Brasil e alguns outros lugares do mundo o melhor da moda, estão sempre de olho nas novidades do mercado, na beleza e durabilidade do produto. O público brasileiro que estava cansado de seguir um padrão imposto pelas marcas líderes no segmento, se encontrou nessa nova era, com roupas que parecem feitas exclusivamente para cada indivíduo , tamanhos variados e diversas formas de pagamentos, sem precisar gastar uma fortuna para sair do Brasil.



Internautas ressaltam além desses pontos, o fato dessas empresas presarem pela confiança e manter um bom relacionamento com seu público, atendendo por chats, redes sociais e outras mídias. Um ponto contra é a possível demora na entrega, porém, eles alegam não terem problemas com esse fator, pois, segundos os consumidores mais frequentes, vale essa demora, pelo preço e qualidade.



Uma dica é comprar Kits de roupas, além de sair mais barato, você ainda lota seu guarda roupa de uma vez, grandes empresas oferecem essa possibilidade, escolhem produtos semelhantes e de cores distintas para que o cliente não gaste muito tempo pesquisando, nem tenha que colocar duas vezes (e por um valor mais elevado) o mesmo produto no seu carrinho de compras. André Marques, da área de produto da CamisetasImportadas.com também percebe esse movimento: "é incrível o quanto as pessoas gostam dos kits, eles têm a dupla função de economizar e levar peças com estilo, que combinam entre si". No site, os kits começam a partir de R$ 99,00 com duas camisas e R$ 129,00 com três camisas .



Quando uma compra é feita de forma virtual, o cliente deve estar atento à confiança e segurança na compra, procurar empresas de qualidade, com tempo e solidez no mercado e que ofereça código de rastreio dos Correios, com esse código o comprador pode acompanhar o local onde se encontra o produto e a previsão de entrega.



Outro diferencial que encontramos, é que algumas empresas que já tinham lojas físicas não souberam migrar para o ambiente virtual e ainda estão engatinhando na área, em geral com pouca quantidade de produtos a disposição do cliente. As estrelas do ambiente online são as que já começaram 100% online tem um trabalho e cuidado maior com o produto e o consumidor, têm o feeling para entender o cliente, investem em pesquisas de opinião e satisfação e por isso se destacam de forma visível no mercado. Por esse e alguns outros motivos, é tão comum encontrarmos pessoas bem vestidas, elegantes e com mais autoestima hoje em dia.