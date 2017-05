Criolipólise Brasil fecha parceria com a rede Diolaser

A Criolipólise Brasil é a nova parceira da rede Diolaser. Agora os franqueados da rede têm condições especiais de locação de equipamentos estéticos com a Criolipólise Brasil. A parceria fechada entre as empresas começa a valer nesse mês de maio e foi estudada pensando no cliente e na qualidade de serviços prestados.



Para Valter Camello Junior, diretor e consultor da Criolipólise Brasil, a parceria tem tudo para oferecer ao cliente uma experiência melhor com o tratamento estético. "O momento que o mercado de estética está passando é muito positivo. A parceria com a rede Diolaser é ideal para a expansão dos nossos serviços e também para unir forças com uma grande empresa do mercado de estética", destaca Valter.



Os franqueados Diolaser que contratarem os serviços da Criolipólise Brasil vão ter condições especiais de locação, como por exemplo, uma tabela de preços mais acessível com valores diferentes dos trabalhados pelo mercado em geral.



Sobre a Criolipólise Brasil: há 5 anos no mercado de estética, a Criolipólise Brasil foi pioneira na locação de equipamentos de criolipólise no interior do estado de São Paulo. Atualmente, trabalha com um portfólio de equipamentos que vão além da criolipólise, sendo capaz de suprir quaisquer necessidades tecnológicas de clínicas de estética. Também realiza trabalhos de consultoria para médicos, fisioterapeutas, esteticistas e profissionais da saúde. Entre suas máquinas estão a Asgard Criolipólise (com ponteira 360º), o Milesman Premium e a venda de mantas anticongelantes. A Criolipólise Brasil busca excelência no atendimento e expansão no mercado além de prestar consultoria administrativa e financeira para clínicas de estética.