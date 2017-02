Criolipólise cresce em aprovação no meio estético

Nos últimos anos, o Brasil se encontrou em uma posição de destaque no ranking de procedimentos estéticos. Considerada o procedimento do momento para a remoção de gorduras localizadas, a criolipólise conseguiu conquistar a satisfação dos frequentadores de clínicas de estética no país.



A criolipólise é um método de redução de gordura localizada onde as células de gordura são eliminadas por meio do resfriamento do local. Uma única aplicação pode eliminar até 30% da gordura no local aplicado, o procedimento pode ser realizado em diferentes partes do corpo como abdômen, costas, braços e culote. Além de gerar resultados satisfatórios, o procedimento não impede o paciente de exercer qualquer atividade, retomando sua rotina no mesmo dia.



"O crescimento do mercado de estética e a alta na aprovação da criolipólise são fatores que beneficiam o aluguel das máquinas. Hoje, atendemos clínicas em diversas partes do Brasil, isso mostra que a criolipólise passa a ser cada vez mais considerada pelas pessoas na hora de escolher um procedimento estético", comenta Valter Camello Junior, sócio-diretor da Criolipólise Brasil.



Segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), a projeção era que o Brasil consumisse R$50 bilhões em 2016 em procedimentos estéticos e que apresentasse um baixo índice de fechamento das empresas desse setor não passando de 3,7%, enquanto empresas de setores mais tradicionais da economia chegassem ao índice de 24,9% de fechamentos.



Para profissionais do ramo de estética, a criolipólise conquistou seu espaço no mercado principalmente pelo seu custo benefício e resultados. "A criolipólise vem se tornando um autêntico recurso no mercado de estética. Seu custo benefício, o embasamento dos profissionais qualificados para a realização do procedimento e a colaboração do paciente são grandes aliados na obtenção de mercado e resultados positivos", comenta a fisioterapeuta dermatofuncional Pollyana Marcomini.



