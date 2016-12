Cris Mota é a primeira mulher a vencer o reality show "Cozinha Sob Pressão" no SBT

A paulistana Cris Mota, de 37 anos, vence a quarta temporada do reality show "Hell"s Kitchen – Cozinha Sob Pressão" (SBT), apresentada pela Chef Danielle Dahoui. Pela primeira vez, uma mulher consegue conquistar a vitória e alcançar nota máxima em suas criações.



Neste último episódio, foram preparadas nove pratos, sendo o primeiro avaliado às escuras pela Chef e os outros servidos em jantar, onde foram julgados pelos participantes das edições anteriores e programas de gastronomia do SBT ( Bake Off Brasil e BBQ Brasil).



"Ter conquistado essa vitória significa um grande passo para seguir em frente. Valeu a pena por cada dia, pela experiência, pelas mulheres que lutam pelo seu espaço e reconhecimento dentro da profissão e por todos que sofrem discriminação. É só o começo, essa conquista é a ponte para outras vitórias, para eu entender que uma boa cozinheira deve continuar estudando e seguir trabalhando, amando o amigos, a família e Deus, e encantar as pessoas com minha habilidade de servi-las", diz Cris.



Cris Mota deixou seu piano, violão e guitarra, pelas panelas e se encontrou profissionalmente na fantástica arte de cozinhar. Estudou muito, trabalhou em diversos restaurantes de São Paulo e recebeu prêmios de gastronomia. Em pouco tempo se tornou destaque no segmento e hoje com mais uma vitória, já tem planos para o início do ano, irá inaugurar seu espaço com um conceito diferenciado.



Para saber mais sobre Cris Mota, acesse: www.facebook.com/crismotagastro