Tudo sobre o cronograma capilar ideal para manter a saúde dos seus fios

O cronograma capilar é, nada mais nada menos, um calendário de cuidados com os fios que deve ser feito por todos que visam manter seus cabelos saudáveis e brilhantes. Afinal, por mais que tentemos evitar, é impossível proteger os fios da chapinha, procedimentos químicos, banhos quentes, sol, piscina e outras ações. Com o tempo o cabelo vai perdendo vida, ficando ressecado, quebradiço e cheio de frizz.



Para recuperá-lo (e protegê-lo) de ações e futuras ações que venham agredir o mesmo, que o cronograma capilar foi criado. No geral, o cronograma capilar conta com três pilares: hidratação, nutrição e reconstrução. Deste modo, é possível devolver os minerais e a massa capilar que o mesmo perdeu.



Na maioria das vezes, o cronograma capilar conta com oito hidratações, três nutrições e uma reconstrução por mês. No começo pode ser usado por todo mundo, mas conforme for retomando a vida, é possível personalizá-lo de acordo com as necessidades de cada um.



Entenda um pouco mais sobre cada um dos procedimentos:



Hidratação



Apesar de cada hidratação agir de um modo, no geral elas recuperam a água perdida e repõem os nutrientes que fazem parte da sua fórmula — tornando cada uma delas única. O bom da hidratação é que ela pode ser usada por todo mundo, pelo menos uma vez por semana e ainda possui efeito quase que imediato. Porém, tome cuidado para não exagerar. O excesso de creme pode fazer efeito contrário e acabar aumentando a oleosidade no couro cabeludo.



Quando for comprar a sua máscara de tratamento , opte por uma opção que contenha proteína elastina e colágeno, glicerina, glicerina vegetal, aloe vera e vitaminas.



Nutrição



Para nutrir os fios não existe muito segredo. A nutrição é responsável pela reposição de lipídeos para repor a oleosidade natural dos fios. Os tratamentos nutricionais são ideais para quem está com os fios ressecados, opacos e sem movimento. O resultado do tratamento é um cabelo brilhoso, sedoso e leve.



Quando for comprar a sua máscara de nutrição , opte por produtos que contenham ceramidas, manteiga de cacau, manteiga de murumuru, óleo de argan, óleo de coco e óleo de tutano.



Reconstrução



Já para quem procura um tratamento para reconstruir o cabelo , o ideal é apostar em máscaras de tratamento que repõem massa e proteína aos fios. Uma das principais proteínas que compõe os fios é a queratina, por isso é extremamente importante manter uma rotina de recarga da proteína — pelo menos uma vez por mês.



Pessoas que sofrem com fios quebradiços e porosos são as mais indicadas para realizar o tratamento. Aposte em máscaras com queratina, arginina, colágeno, creatina, cistina e proteínas parecidas.



Finalização do tratamento



Para potencializar ainda mais o tratamento, o ideal é manter um intervalo mínimo de 48h entre os procedimentos. Deste modo, você protege os fios e mantém o efeito do tratamento por ainda mais tempo.



