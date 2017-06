Cuidado com as mãos: elas podem revelar a sua idade

Normalmente relacionamos as manchas ao envelhecimento, mas ele por si só não é o causador deste problema. A excessiva exposição ao sol durante o passar dos anos, a falta de cuidados e influências hormonais podem desencadear as tão temidas manchas. O rosto costuma receber mais atenção, mas e as mãos? É a pele das mãos que muitas vezes entrega a idade.



As manchas são causadas pela produção em excesso da melanina, que promovem o escurecimento e pontos desiguais na pele. O número de melanócitos, responsáveis pela produção da melanina, diminui com o envelhecimento, mas as células que se mantêm tornam-se maiores e mais concentradas.



A consultora científica da HTM Patricia Lopez indica o uso do filtro solar como principal aliado na prevenção deste mal. "A aplicação do filtro deve ser feita diariamente, lembrando de reaplicá-lo com frequência. O uso de hidratantes também contribui e muito com este processo", comenta.



A esfoliação das mãos pode ajudar a promover a renovação celular, mas os procedimentos com luz intensa pulsada (IPL) ainda são o método mais eficaz no combate às manchas.



Para o bom resultado do tratamento estético é necessário um equipamento de alta tecnologia, como o Light Pulse. O aparelho apresenta sistema de resfriamento eletrônico (cryocooling), garantindo maior segurança e eficiência aos procedimentos. Outro diferencial é a maior fluência - depósito de energia - que ele proporciona, dispensando a necessidade de mais de uma passada por aplicação.



Patricia diz que "A luz pulsada da HTM é muito versátil, pois além de ser uma das técnicas mais indicadas para as manchas, é recomendada também para outros tratamentos como epilação, acne, rejuvenescimento, rugas e terapia vascular".



A recomendação é que sejam realizadas em média 8 sessões, com intervalo médio que pode variar entre 15 a 30 dias, de acordo com o tratamento.



Os resultados são visíveis logo após a primeira sessão e há uma redução progressiva e permanente das manchas.



