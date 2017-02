Cuidado com a saúde aumenta a procura por bebidas funcionais

A bioleve se consolidou como uma das maiores engarrafadoras de água mineral do Brasil e tem crescido em outros segmentos, graças à diversificação de seus produtos.



Uma das estratégias nesse sentido é o investimento na linha de bebidas funcionais, que oferecem benefícios à saúde, como o bioleve Colágeno e o Suco de Uva com Ômega3.



bioleve Colágeno



O bioleve Colágeno é uma bebida adicionada de colágeno hidrolisado, fibras e vitaminas B3, B6, B12, C e E. Possui baixo teor de açucares e 22% das necessidades diárias de fibras. É produzido com água mineral.

O Colágeno é conhecido por suas propriedades estéticas, já que contribui para a elasticidade e rejuvenescimento da pele. Apresentado em embalagens de 360 ml e disponível nos sabores frutas vermelhas e lima-limão.



Ômega 3



O bioleve Ômega 3 é um suco de uva pronto para beber. É uma bebida inovadora, produzida com água mineral, com 30% de suco, fonte de Ômega 3 e supre 27% das necessidades diárias das vitaminas C e E e dos minerais Magnésio, Zinco, Cromo e Selênio.



As bebidas da linha funcional, são produzidas com água mineral, assim como os demais produtos da bioleve.



O estímulo à produção da linha funcional vem ao encontro do que o consumidor espera. "As pessoas têm se preocupado cada vez mais com a saúde e o bem-estar, o que faz aumentar a procura por bebidas funcionais", explica o diretor da bioleve, Frederico Carvalho Aragão dos Santos.



Perfil da bioleve



Com 22 anos de mercado, a bioleve é uma das cinco maiores empresas de água mineral do país. Conta com a mais moderna tecnologia de produção e envasamento, equiparada às melhores fábricas brasileiras e mundiais desse segmento.

A empresa possui, desde 2004, a Certificação de Qualidade da Certificadora norte-americana NSF (National Sanitation Foundation). Isso atesta que a bioleve obedece às exigências do FDA - Food and Drug Administration - e da OMS - Organização Mundial da Saúde.





