Cuidados de Beleza para os Dia das Mães

Com o dia das mães se aproximando, bate sempre aquela dúvida de que presente dar para sua mãe? Afinal nenhum presente no mundo seria suficiente para expressar o quanto nossas mães são essenciais na nossa vida.



O presente muitas vezes traduz um gesto de carinho e ternura e por isso no post de hoje nós preparamos algumas dicas de presente desde cuidados para o cabelo como maquiagem para deixar sua mãe ainda mais bela



Que tal um kit de make básico?



Quase toda mulher gosta de maquiagem ou costuma usar tanto para trabalhar como para os passeios de final de semana - muitas acabam não usando por não terem uma noção básica de como fazer uma boa maquiagem. Se a sua mãe gosta de maquiagem ou está afim de começar aprender o básico a nossa dica de presente do dia é um kit de maquiagem com bons produtos para aquela make coringa.Aposte em produtos de qualidade, afinal a pele merece todo cuidado do mundo.



O grande segredo de uma boa maquiagem está na pele - invista em uma boa base para deixar o aspecto da pele impecável. Nossa dica do dia para dar de presente é a Base Fit Me da Maybelline - com um efeito matificado e alisador deixa a pele com uma aparência saudável e iguala o tom da pele. Os produtos da linha Fit Me da Maybelline são desenvolvidos especialmente para a pele das brasileiras. Sendo um produto perfeito para usar no clima específico do país.



Ainda pensando nos itens básicos para montar um kit de maquiagem para dar de presente para sua mãe - Invista em uma boa máscara de cílios para embelezar ainda mais o olhar. A Máscara para Cílios Maybelline The Colossal Volum Express é com certeza uma das melhores do mercado quando se trata de qualidade e resultado - deixando seus cílios muito mais volumosos da raiz às pontas.



Outro item indispensável em uma maquiagem coringa é o batom - realçar os lábios deixa qualquer mulher mais bonita. Na hora de escolher a cor isso vai depender muito do estilo que tem a sua mãe, mas existe uma infinidade de cores desde as mais básicas e discretas a cores mais ousadas como o bom e velho batom vermelho.



Dermocosméticos e produtos de beleza



Que tal presentear sua mãe com alguns kits de beleza? Se a sua mãe é vaidosa é certeza que ela vai gostar de ganhar cremes e produtinhos maravilhosos de beleza. Monte kits com creminhos para área dos olhos, cremes anti-rugas e protetor solar facial e deixe assim a pele da mulher da sua vida ainda mais saudável e viçosa. Afinal nossa mãe merece todo o carinho e cuidado do mundo.



Cabelos



Outra maneira de presentear sua mãe nesse dia das mães é dar uma atenção especial para as madeixas dela. Afinal as mulheres adoram manter os cabelos lindos e cuidados. Na hora de pensar em qual o melhor kit de cabelos pra sua mãe, leve em consideração qual o tipo de cabelo dela e quais os cuidados específicos os fios precisa.



Os produtos da linha TRESemmé são reconhecidos pela qualidade profissional - com enorme variedade de produtos para todos os tipos de cabelos e cuidados necessários.



Já os produtos de cabelo da Loreal são reconhecidos por sua tecnologia e resultados deslumbrantes nos fios.



Criando o momento perfeito



É claro que ganhar presentes e principalmente presentear é muito legal. Mas como estamos falando de duas coisas maravilhosas na nossa vida - Mãe e beleza. E que tal de presente criar um dia de spa e cuidados para você e sua mãe, muitas vezes um momento de mãe e filha vale muito mais que qualquer presente.

Existe uma infinidade de spas que podem realizar esse serviço com excelência. Se você tiver um tempo a mais vale até improvisar um spa em casa - temos certeza que ela vai ficar muito feliz e ainda terminar o dia se sentindo mais bela.



Gostou das nossas dicas para presentear no dia das mães? Então não perca tempo e acesse sua farmácia online .

Website: https://www.netfarma.com.br/