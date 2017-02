Os cuidados com os cabelos durante a folia de carnaval

Verão, carnaval com muito sol, calor, mar, piscina, vento e chuva. No meio da folia o que menos você quer se preocupar é com os cabelos. Seja no bloquinho, no sambódromo ou atrás do trio elétrico é bom se preparar para não sair de princesa e se transformar em bruxa no final da folia.

Rodrigo Alves, hair stylist do LAB6 dá dicas especiais para manter o cabelo bonito durante toda a folia.



- As loiras devem tomar cuidado com os sprays coloridos. Sempre que possível, antes de usá-los, passe um leave in para proteger os cabelos.



- O uso de glitter nos cabelos pode cortar os fios. Por isso se não der para evitar, assim que a festa acabar lave os cabelos apenas com água corrente para que saia todo o glitter, só depois passe o shampoo e condicionador.



- Abuse dos rabos de cavalo e das tranças. Mas prenda sempre com elásticos e grampos que não quebrem os cabelos. Esqueça as famosas presilhas tic e tac elas destroem os fios.



Dicas para quem vai aproveitar praia ou piscina



- Antes daquele mergulho refrescante, passe uma boa quantidade de máscara hidratante nos cabelos. Depois, enxague o cabelo com água potável, pois tanto o sal do mar, quanto o cloro da piscina, ressecam os cabelos.



- Para as loiras que muitas vezes padecem com o cloro da piscina e ficam com os cabelos verdes, antes do shampoo, passe nos cabelos um pouco de vinagre de maçã puro , deixe agir por cinco minutos e lave normalmente.



- Passe um bom hidratante, pois o vinagre resseca um pouco o cabelo. E na volta das férias vá ao cabeleireiro faça um corte e uma boa hidratação.



Não é fácil passar por todas essas mudanças do tempo sem ficar com os cabelos ressecados e quebradiços. Para isso é necessário fazer uma hidratação profunda para recuperar os estragos feitos durante a folia.



E se esse tratamento for feito com produtos orgânicos e óleos essências, livre de qualquer tipo de química?



O hair stylist, Rodrigo Alves, do LAB 6 desenvolveu, há dois anos, o MiracleTratament Organic Experience, que deixa o cabelo lindo super hidratado. A base de óleos essências e produtos que não levam sulfato, o tratamento é feito para eliminar as toxinas do couro cabeludo e recuperar de forma completa todo o fio, devolvendo o brilho e a força.



"Tudo começa com uma avaliação do couro cabeludo e do fio, onde verifico se há descamação no couro cabeludo e como está o fio, desde o bulbo até a ponta. Após essa etapa, analiso quais óleos vou utilizar e quais os produtos orgânicos que vão complementá-lo". Explica Rodrigo.



Pessoas que estão fazendo tratamentos dermatológicos devido a quedas, alopecias e outros problemas, após um laudo médico, podem conciliar o tratamento com o detox, feito com a combinação dos óleos essenciais de menta, jojoba, alecrim, melaleuca, lavanda, limão siciliano e óleo de abacate, que além de fortalecer os fios, vão deixá-los nutridos.



O Miracle Tratament Organic Experience, além de recuperar o couro cabeludo e os fios, também funciona como uma relaxante viagem sensorial com direito a aromas e massagens que transformam o tratamento em um verdadeiro SPA para os cabelos.

Rodrigo Alves – Hair Stylist-LAB 6

Shopping Vila Olímpia

Rua das Olimpíadas, 360 - 5º andar - São Paulo

Tel - 011 3045 6979



Website: https://www.facebook.com/roalveshair?ref=ts&fref=ts