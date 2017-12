Cuidados especiais com os olhos durante a primavera

A primavera é uma das estações mais bonitas do ano – e também a mais propensa a causar alergias e desconfortos para os olhos causados pelo tempo seco e o pólen disperso no ar. Porém, com alguns cuidados, como a higiene adequada do local e o uso de óculos escuros você poderá aproveitar o clima gostoso dessa estação sem grandes problemas. Confira!



Lave suas mãos com frequência

Essa dica é importante não só para manter a saúde dos olhos mas também do seu organismo em geral. Nossas mãos são o ponto de contato com o mundo e, dessa forma, com milhares de bactérias também. Muitas vezes, até mesmo de forma inconsciente, temos o hábito de coçar os olhos e esse contato com eles com as mãos sujas pode causar infecções graves. Tente manter suas mãos limpas sempre que possível, lavando-as com água e sabão.



Faça uso das lágrimas artificiais

O tempo seco da primavera acaba causando também certa secura nos olhos – que acabam ficando mais propensos a irritações e alergias. Consulte seu oftalmologista para que ele te indique o melhor colírio para diminuir o desconforto e limpar os olhos.



Cuidados com os cílios

Os cílios podem acumular pólen, poeira e partículas de poluição que ficam em suspensão no ar, especialmente no clima seco da primavera. Para evitar que essa sujeira entre em contato com sua conjuntiva causando irritação, lave seus olhos com água fria alguma vezes ao dia ou utilize algum shampoo hipoalergênico (como os que são utilizados em bebês).



Utilize óculos escuros

Os óculos servem com uma proteção mecânica contra as partículas que estão em suspensão no ar, servindo como uma barreira contra as sujeiras trazidas pelo vento.



