Cuidados com a estética refletem no empoderamento Masculino

O mercado de cosméticos masculinos está cada vez mais em ascensão na indústria da beleza. De acordo com a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), a venda de produtos destinados ao público masculino aumentou no Brasil nos últimos anos. Os dados positivos são impulsionados por homens cada vez mais cientes da necessidade de cuidados pessoais com o corpo e a beleza.



O bem-estar masculino conta com cuidados antes restritos às mulheres. Os homens perderam a vergonha de assumir que são vaidosos e que gostam de estar bonitos. O que reflete uma mudança de comportamento deste público: o "Empoderamento Masculino", conferindo uma autonomia aos cuidados com a estética.



Para o Técnico de telecomunicações, Jeferson Monteiro, esse empoderamento Masculino está relacionado a liberdade com os cuidados pessoais, sem se preocupar tanto com os julgamentos. "Antigamente, o homem que se preocupava com a aparência era discriminado, porque esses hábitos eram restritos às mulheres. Hoje as coisas mudaram. Nós estamos mais atentos com a estética, eu por exemplo, gosto de aparar as sobrancelhas, de fazer um corte de cabelo diferente", explica Jeferson.





Serviço Especializado



Os homens passam a optar por cortes diferenciados, barbas aparadas, e cuidados com a pele. E esse constante crescimento no consumo resulta no aumento de serviços especializados destinados aos homens que buscam tratar da barba, cabelo e pele. Por isso, surgem cada vez mais barbearias para atender essa demanda. As barbearias ressurgem no mercado com muito mais que barba, cabelo, bigode, e reforçam o conceito original de um ponto de encontro para homens.



Atentos às novas tendências, os empresários do ramo apostam em espaços diferenciados para reter os clientes não só pelo tratamento estético. É o que o empresário goiano Suemar Borba tem feito para tornar sua barbearia mais moderna. Enquanto as barbearias tradicionais focam os clientes homens adultos, o empresário mira o público executivo. Seu estabelecimento "For Men Barbearia Pub", é inspirado na série britânica Peaky Blinders, e aposta na união do tradicional cuidado com a aparência masculina, ao conforto de um pub/pizzaria. O que torna a passagem dos clientes uma experiência.



"Os homens se preocupam cada vez mais com a aparência física e com os cuidados estéticos. Passam a se empoderar no quesito beleza. E especialmente o homem executivo com as demandas diárias, que busca não só o serviço em si, mas um lugar onde ele possa se sentir confortável e valorizado", comenta Suemar. O empresário ainda reforça que é um símbolo de masculinidade estar bem cuidado.