Cuidados gerais para todos os tipos de cabelo

Cabelo é algo que merece nossa atenção e cuidados quase todos os dias, por isso é necessário aprender quais são os cuidados e produtos certo para utilizar no seu tipo de cabelo. Existem alguns cuidados e dicas que podem ajudar a qualquer tipo de cabelo se manter bonito e saudável. No post de hoje preparamos alguns cuidados que qualquer pessoa pode seguir para manter as madeixas sempre impecáveis.



Hidrate seus cabelos



Independente de qual seja o tipo do seu cabelo o indicado é que você faça uma hidratação a cada 15 dias para garantir a saúde dos fios. Uma boa hidratação pode ser feita tanto no salão como em casa, desde que use produtos adequados para seu tipo de cabelo. Caso opte por fazer em casa a dica é fazer uma máscara de hidratação caseira. O primeiro passo é lavar bem os cabelos com um shampoo antirresíduos para preparar o cabelo para receber a máscara de hidratação. Remova todo o produto e aplique a máscara deixando ela agir nas madeixas por no mínimo 15 minutos e depois de enxaguar seu cabelo estará pronto para escovar e arrasar. Você é uma daquelas pessoas apegadas com o cabelo? E vive tendo medo de cortar os fios? Mas a nossa dica é corte as pontas dos cabelos regularmente no mínimo a cada 3 meses para evitar o aparecimento das pontas duplas. Não precisa ter medo, escolha um corte que valorize seu rosto e arrase ainda mais.



Cuidados com o cabelo na hora de lavar e escovar



Para manter seu cabelo bonito e bem cuidado é importante utilizar os produtos adequados para seu tipo de cabelo. Então na hora de comprar opte por linhas de shampoos e condicionadores específicos para cabelos crespos, lisos, oleosos, secos, com química ou tingidos, assim o tratamento será mais eficiente.



Quando for lavar o cabelo, evite a água excessivamente quente e de preferência evite lavar todos os dias. Outra dica muito importante é sempre remover todos os produtos corretamente e opte sempre pela água fria pois auxilia no fechamento das cutículas dos fios evitando aquela aparência de cabelo descamado.



Após a lavagem dos fios e for secar ou escovar os cabelos utilize sempre um creme de cabelo com proteção térmica para proteger os fios dos danos causados pelo calor do secador ou chapinha. Na hora de secar evite deixar o secador muito próximo da raiz e use chapinha em casos somente necessários.



Outra dica valiosa para manter seu cabelo arrumado é recomendado o uso de cremes de cabelo anti-frizz após a secagem, assim os fios arrepiados baixam e o cabelo fica visualmente mais bonito.



Protegendo os fios do sol



A alta exposição ao sol pode afetar a saúde dos cabelos e deixá-los muito secos. Então em qualquer situação em que sua cabeça ficará exposta ao sol por muito tempo como na praia ou na piscina, procure sempre proteger tanto com um creme de cabelo térmico e lembre-se de usar um chapéu para proteger o couro cabeludo. Para evitar que o cabelo sofra com a ação do sol invista em um protetor solar para o cabelo.



Gostou das nossas dicas para manter seu cabelo saudável e bem cuidado?

Acesse sua farmácia online e compre todos os produtinhos para deixar seu cabelo mais lindo: www.netfarma.com.br

Website: https://www.netfarma.com.br/