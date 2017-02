Cuidados com a pele nos Esportes de Combate

Lutas agarradas exigem cuidados com a pele



Treinar artes marciais é extremamente saudável para sua saúde, mas exige alguns cuidados e hábitos de higiene para não ficar doente.



Dezenas de pessoas treinando juntas com contato físico formam um ambiente propício para infecções de pele. As chances de adoecer aumentam se a flora da sua pele não estiver balanceada.



Vírus, fungos ou bactérias podem estar presentes no kimono, companheiros de treino e até no tatame. Mas se tomarmos algumas precauções, seja na higiene pessoal ou na limpeza da academia, você pode prevenir a maioria da enfermidades.



Dicas e Cuidados com a Pele nas Artes Marciais



Evite os sabonetes antibactericidas, eles são ótimos contra as bactérias, mas podem desbalancear a flora de sua pele abrindo caminho para os fungos.



Deixe o sabonete agir sobre a pele durante o banho algum tempo antes do enxague.



Tenha diversos kimonos e os lave constantemente.



Use uma esponja de banho para limpar seu corpo, não a passe com muita intensidade.



Lave sua nuca e seu pescoço por duas vezes, são regiões extremamente propícias para infecções, pois é aonde seu adversário vai estar coma mão a maioria da vezes. A mão toca absolutamente tudo na academia.



Só tire seu calçado na hora de entrar no tatame. Use sempre algum tipo de chinelo na academia, inclusive na hora do banho.



Não divida equipamentos pessoais como lycras e kimonos. Cobre de sua academia uma limpeza depois de cada treino.



Todos os equipamentos da academia devem ser limpos diariamente. Descanse bem, um corpo cansado está sempre mais aberto a doenças.

Website: https://venum.com.br