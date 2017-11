Cuidados com o pescoço e colo minimizam os efeitos do envelhecimento

Os cuidados com o rosto são frequentes na rotina de beleza, mas muitas pessoas se esquecem de tratar o pescoço e o colo. Estas áreas são tão visíveis quanto a face e denunciam ainda mais as ações do tempo.



As características do pescoço e colo são diferentes das demais áreas do corpo. A densidade da pele desta região é mais fina, e devido a existência de poucas glândulas sebáceas, sofre ainda mais com o ressecamento. A flacidez apresentada também é mais perceptível, pois a quantidade de fibras de colágeno é reduzida.



A flacidez e as manchas são as afecções mais recorrentes e por isso são os principais alvos dos métodos antienvelhecimento. Os tratamentos indicados visam contribuir com o tônus da pele e eliminar a pigmentação excessiva.



O Effect é um equipamento de radiofrequência que permite o tratamento da flacidez do pescoço e colo. Através da elevação e manutenção da temperatura do tecido cutâneo, ocorrem reações fisiológicas que geram a contração das fibras de colágeno e a retração da pele, gerando um efeito lifting imediato, além da produção de um novo colágeno.



Para o tratamento das manchas, como as melanoses solares e poiquilodermia de civatte, é necessário um equipamento de luz intensa pulsada, como o Light Pulse. A IPL atua na despigmentação e promove o espessamento das fibras de colágeno, assim como a neocolagênese. Este processo garante uma pele mais uniforme e saudável.



A consultora científica da HTM Aline Marques diz que "A combinação destas terapias permite um tratamento eficaz e com resultados muito positivos para o rejuvenescimento da pele".



A recomendação é que sejam realizadas em média 6 sessões com o Effect e 4 com o Light Pulse. O número de sessões será indicado de acordo com o grau de envelhecimento de cada paciente.



Os resultados são visíveis logo após a primeira sessão e há uma redução progressiva das manchas e flacidez.





Jornalista responsável: Jéssica Galassi

comunicacao@htmeletronica.com.br

Departamento de Marketing





Website: https://www.htmeletronica.com.br/