Como cuidar e proteger os cabelos durante a atividade física

Cabelo é algo que merece atenção e cuidados quase todos os dias, por isso é necessário aprender quais são os cuidados e produtos certos para utilizar em cada tipo de cabelo. Existem alguns cuidados e dicas que podem ajudar a qualquer tipo de cabelo se manter bonito e saudável durante a atividade física.



Dentre as dicas de beleza, estão as dicas da doutora Karla Lessa:



Para quem tem cabelo oleoso, lavar diariamente está liberado. Pessoas que possuem como característica o couro cabeludo muito gorduroso, contam com glândulas sebáceas ligadas aos fios que produzem mais óleo. Neste caso, se o cabelo não for lavado com frequência, acumula gordura na raiz dos cabelos e inicia um leve processo irritativo na cabeça, promovendo coceira e até piora nos casos de caspa.



Se o cabelo for seco ou crespo, ficar longe da água pode ser melhor. Os fios contam com pouca oleosidade e lavar com frequência pode deixar os cabelos mais porosos danificá-los.



Se os fios não são nem secos e nem oleosos, também é preciso intercalar as lavagens. Ao limpar muito o couro cabeludo fica sem oleosidade, assim, o corpo pode entender que precisa produzir mais óleo para o cabelo e mesmo lavando todo dia, os fios ficam gordurosos.



E se eu não quiser lavar? Saiu do treino e não quer molhar os fios? Não tem problema, desde que você seque esse suor. Se o seu tipo de cabelo não for extremamente oleoso, deixar de lavar por um dia não causa danos. O que pode prejudicar é deixar as madeixas muito molhadas. A umidade na cabeça cria um ambiente propício para os fungos “morarem” e se reproduzirem e o suor têm substâncias que podem servir de alimento para bactérias. Ou seja, criar o hábito de não secar o suor pode lotar sua cabeça de germes. Fora isso, também agrava casos de caspa.



Quais os melhores produtinhos e técnicas para proteger os fios? Quem conta com cabelos secos e decidiu lavar sempre pode usar reparador de pontas para proteção ou um leave-in para dar uma revitalizada nos fios. Também é possível passar o condicionador antes das lavagens. A função do xampu é lavar o couro cabeludo e a do condicionador limpar o fio. Xampus a seco podem ser ótimos aliados. Os produtos absorvem a oleosidade do cabelo e o suor, funcionando como uma esponja. Só não abuse do produto!



