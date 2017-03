Como cuidar e tratar a candidíase com ervas e raízes

Diferentes estudos realizados em diferentes laboratórios que se concentram em encontrar os diferentes alimentos e seus ingredientes ativos que podem ajudar na redução do crescimento de fungos e erradicar completamente a candidíase.



Eles descobriram que alguns dos produtos naturalmente disponíveis que têm a capacidade de combater a infecção por fungos da cândida e ajudam na sua cura.



Em alguns casos, ensaios humanos adequados ainda não foram concluídos e, portanto, a utilidade de tais produtos que estão naturalmente disponíveis ainda não é conclusiva. As pessoas têm utilizado vários produtos vegetais diferentes por um longo tempo na luta contra cândida.



As dicas de dieta a seguir irão ajudá-lo a evitar cândida, que é um problema muito irritante e grave.



Óleo de coco



As leveduras de cândida são encontradas em torno da pele, nas genitais ou da boca e são geralmente inofensivas. Seus fungos são microscópicos, mas podem causar infecções se a sua defesa corporal estiver enfraquecida. Existem certos compostos que são tóxicos para fungos. O ácido láurico é composto por ácidos graxos saturados que contém propriedades antifúngicas e antimicrobianas.



O ácido láurico geralmente não é encontrado em alimentos em quantidades mais elevadas, mas o óleo de coco contém 50% de ácido láurico. Então, naturalmente, o óleo de coco é a fonte mais rica em dieta de ácido láurico. Os cientistas afirmam que ácido láurico é muito eficaz contra cândida e assim óleo de coco também será eficaz contra ela. No caso de uma infecção bucal, óleo de coco pode ser usado como um enxaguante bucal para se livrar da infecção por Cândida.



Açafrão



A cúrcuma é conhecida por ter propriedades antimicrobianas. É muito eficaz contra fungos. A cúrcuma contém curcumina, que é o ingrediente ativo. A curcumina pode matar Cândida facilmente. Tem a capacidade de reduzir o crescimento de fungos. É na verdade mais eficaz do que o fluconazol, que é um medicamento antifúngico.



Uma dieta com baixo teor de açúcar



O Fermento cresce melhor na presença de açúcar e por isso, se a sua dieta contém grandes quantidades de açúcar, a infecção por fungos vai encontrar uma ótima chance para crescer mais rápido. Se você tem níveis elevados de açúcar em sua corrente sanguínea, as possibilidades de infecção cândida irá aumentar. É sempre melhor eliminar o açúcar adicionado de sua dieta por que reduzirá a possibilidade de infecção por Cândida e igualmente melhorará sua saúde em outras maneiras.



Alho



Alho tem excelentes propriedades medicinais e pode ser útil contra a candidíase . Possui fortes propriedades antifúngicas. Contém alicina que é uma substância antifúngica. Esta substância é vista quando você amassa o alho fresco. Ele pode combater a levedura de cândida de forma muito eficaz. Também é benéfico porque reduz a capacidade da levedura ligada ao revestimento celular. É mais eficaz em caso de infecção por cândida na boca. Você pode apimentar sua comida e ao mesmo tempo permanecer saudável.



