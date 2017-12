Cup of Excellence: café da categoria Naturals é vendido por mais de R$ 39 mil

O café especial orgânico e biodinâmico campeão da categoria "Naturals" do Cup of Excellence – Brazil 2017, concurso realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Alliance for Coffee Excellence (ACE), foi vendido pelo maior preço da história pago pelo fruto colhido e seco com casca na competição, em disputado leilão realizado na quinta-feira, 7 de dezembro, pela internet.



Produzido por Henrique Leivas Sloper de Araújo, na Fazenda Camocim, em Domingos Martins, região das Montanhas do Espírito Santo, o produto foi dividido em dois lotes, com o primeiro sendo arrematado por US$ 90,20 por libra peso pelas empresas japonesas Maruyama Coffee, TOA Coffee e Sarutahiko Coffee, valor que corresponde a *R$ 39.213,40 (US$ 11.931,66) por saca de 60 kg, o maior valor pago por um café natural no mundo. O segundo lote foi negociado por US$ 80,30 por libra peso, ou *R$ 34.909,48 (US$ 10.622,08) por saca.



Todos os lotes ofertados foram arrematados no pregão, gerando uma movimentação financeira total de *R$ 1.238.278,96 (US$ 376.777,41), a um preço médio de US$ 11,56 por libra peso, ou * R$ 5.025,58 (US$ 1.529,16) por saca, que também é recorde em reais no concurso. O resultado completo do leilão está disponível no site da ACE: http://www.allianceforcoffeeexcellence.org/en/cup-of-excellence/country-programs/brazil-naturals/2017/auction-results/.



Henrique Sloper celebra o fato de 7 de dezembro passar a ser um dia especial devido aos resultados obtidos por seu café orgânico no concurso e no leilão. "Hoje é um dia muito especial para nós por causa do resultado que obtivemos com uma abordagem tão diferente na produção de café. Esse feito nos dará a chance de expandirmos a consciência sobre a agricultura biodinâmica e, com sorte, atrair mais produtores para se unirem a nós", prevê o campeão da categoria "Naturals".



O produtor recorda que, após ficar bem próximo em 2016, essa foi a primeira vez que seu café se colocou entre os vencedores do Cup of Excellence, o que gerou uma surpresa ainda maior pelo resultado alcançado no leilão. "Sendo a primeira vez que chegamos a esta fase do concurso, ficamos agradavelmente surpresos com todo o processo e com o valor atingido. Também estamos muito felizes que este lote tenha sido comprado por nossos grandes amigos no Japão", comemora!



Sloper conclui informando que os recursos que receberá pelo café campeão serão reinvestidos na propriedade para evoluir ainda mais em sua forma de cultivo biodinâmico. "Este resultado é muito bem-vindo e será totalmente aplicado na fazenda e no nosso povo. A intenção é melhorar cada vez mais nossos procedimentos agrícolas e a vida de todos os envolvidos", afirma.



Para a diretora da BSCA, Vanusia Nogueira, o resultado alcançado em mais essa edição do principal concurso de qualidade para grãos especiais, incluindo o maior valor pago por uma saca de café natural no mundo, evidencia a crescente qualidade do produto nacional. "É um prazer para nós mostrar ao mundo a qualidade dos nossos cafés naturais. É mais um paradigma do mercado de café especializado que podemos romper. Sim, podemos dizer que o Brasil tem excelentes cafés. O Brasil tem cafés naturais fantásticos e especiais", destaca.



A categoria "Naturals" do Cup of Excellence – Brazil 2017 teve 32 vencedores, que foram adquiridos por 28 empresas originárias de mercados tradicionais, como Alemanha, Austrália, Brasil, Estados Unidos, Japão e Noruega, e de emergentes no consumo de café, como Arábia Saudita, China, Coreia do Sul e Taiwan.



* Dólar a R$ 3,2865, conforme cotação de 7 de dezembro.



BRAZIL. THE COFFEE NATION

O Cup of Excellence – Brazil 2017 é ação integrante do projeto setorial "Brazil. The Coffee Nation", que é desenvolvido em parceria por BSCA e Apex-Brasil, e tem como foco a promoção comercial dos cafés especiais brasileiros no mercado externo. O objetivo é reforçar a imagem dos produtos nacionais em todo o mundo e posicionar o Brasil como fornecedor de alta qualidade, com utilização de tecnologia de ponta decorrente de pesquisas realizadas no País. O projeto visa, ainda, a expor os processos exclusivos de certificação e rastreabilidade adotados na produção nacional de cafés especiais, evidenciando sua responsabilidade socioambiental e incorporando vantagem competitiva aos produtos brasileiros.



Iniciado em 2008, a vigência do atual projeto se dá entre maio de 2016 ao mesmo mês de 2018 e os mercados-alvo são: (i) EUA, Canadá, Japão, Coreia do Sul, China/Taiwan, Reino Unido, Alemanha e Austrália para os cafés crus especiais; e (ii) EUA, China, Alemanha e Emirados Árabes Unidos para os produtos da indústria de torrefação e moagem. As empresas que ainda não fazem parte do projeto podem obter mais informações diretamente com a BSCA, através dos telefones (35) 3212-4705 / (35) 3212-6302 ou do e-mail exec@bsca.com.br.



Mais informações para a imprensa

BSCA – Assessoria de Comunicação

Paulo André C. Kawasaki

(61) 98114-6632 / ascom@bsca.com.br



Website: http://brazilcoffeenation.com.br/