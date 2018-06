Curso de design de sobrancelhas é tendência para o mercado de estética nos próximos anos

Os dados são de 2016, mas confirmam uma realidade que até hoje se mantém. Em pesquisa sobre Beleza e Cuidados Pessoais encomendada pelo Euromonitor, nota-se que houve no Brasil um crescimento de 4,6% no faturamento dos serviços relacionados a estética. A estimativa para 2018 é de um aumento de 8%, o que consolida o país como 3º maior consumidor de produtos e serviços do segmento.

Com intenção de acompanhar o mercado, milhares de salões e profissionais de estética têm buscado novas técnicas, visando oferecer um serviço mais adequado ao novo comportamento do público. Por isso, é crescente o número de esteticistas buscando capacitação através de um curso de design de sobrancelhas, tanto presencial quanto no formato online.

Por que aprimorar o Design de Sobrancelhas?

De acordo com a cartilha do empreendedor Sebrae, as pessoas hoje busca o aperfeiçoamento estético não apenas para corrigir imperfeições físicas, mas para criar seu bem-estar de fora para dentro.

E dentro deste novo conceito, “tirar as sobrancelhas” já não é suficiente. É preciso associar técnicas de visagismo e elevação do olhar para dar aos clientes a melhor moldura que seus rostos podem ter.

Sobre o Curso de Design de Sobrancelhas de Guilherme Foes

Guilherme Foes é tatuador e um dos designers de sobrancelha mais famosos do Brasil. Após anos de atuação e consolidação de sua carreira, começou a atuar como palestrante e coach, para ajudar outros esteticistas a alcançar os mesmos resultados e sucesso que ele conquistou.

Pensando em tornar seu ensino mais acessível e prático, criou o curso Online Sobrancelha Perfeita, que abriu caminho para mais de 6000 esteticistas do país elevarem a técnica em sobrancelhas para outro nível.

“Tive que batalhar e assim enxergar que muitos profissionais estão passando pela mesma dificuldade que eu encontrei no meu início de carreira”, comenta Guilherme, que ainda atende alguns clientes, mas dedica atualmente grande parte do seu tempo na formação de profissionais. “Eu descobri que além de ser apaixonado por sobrancelhas, eu sou apaixonado por ajudar pessoas a alcançar resultados”, complementa Guilherme Foes.

Para os ingressantes na nova profissão

Quem viu na arte das sobrancelhas uma oportunidade de fazer o que se ama e ser bem remunerado por isso saiba que é possível, mas o segmento se torna mais competitivo a cada dia. De acordo com o Sebrae, o número de micropigmentadores de sobrancelhas cresceu de 567% entre 2010 e 2015.

Por isso, quanto antes ingressar na carreira e começar a carteira de clientes, melhor. E, para se manter no mercado entre os melhores e atingir o grau de exigência do novo perfil de consumidor, a capacitação sempre fará parte da vida do profissional de sobrancelhas.

Guilherme Foes explica que até mesmo quem nunca “fez” uma sobrancelha pode seguir seu método e ser bem-sucedido. Aprender a técnica, seguir o método e praticar com afinco é o suficiente para imprimir a confiança que o designer precisa.

Assim, os designs de sobrancelha que podem transformar o olhar dos clientes e fazê-los voltar sempre, pela qualidade do trabalho.

