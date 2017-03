Curso de unhas de gel - Aprenda tudo online

A alta procura na utilização de unha de gel é uma das tendências do momento para o mercado de cosméticos. Esse crescimento, resultado da boa recepção do formato, se fortalece com os benefícios do produto como a praticidade e a própria proteção às unhas naturais. Para quem trabalha com cosméticos (fabricação, distribuição ou serviços), a alta demanda proporciona maior venda e novas oportunidades com produtos relacionados. Entre esses produtos, o próprio curso de unha de gel se tornou relevante, tanto para as profissionais que desejam se capacitar, quanto para as usuárias domésticas que desejam aprender a tendência.



O curso tem geralmente poucas horas e mostra detalhadamente como se aplica com precisão as unhas de gel. Mais do que a utilização, esses cursos também são recheados com informações de boas práticas para manter a qualidade do produto aplicado, assim como o que deve ser evitado para que não se danifique o trabalho.



Para quem está em busca de capacitação, o ideal é conhecer todo o conteúdo do curso antes de realizar qualquer compra. O essencial de um curso de unhas de gel é todo o processo de aplicação, isso inclui materiais necessários, preparação antes da execução e o passo a passo.



Outra informação bastante importante é que há cursos que são destinados especificamente a algumas marcas. Tais cursos são mais transparentes e garantem o funcionamento apenas nesses produtos. Outros cursos também se diferem com relação ao conteúdo adicional, mostrando também diferentes possibilidades de utilização de esmaltes, como decoração de unhas, passando por confecções para iniciantes até algumas mais complexas, realizadas por profissionais.



Alguns cursos aproveitam até para oferecer os principais produtos utilizados, fazendo um kit completo para iniciantes. Há vantagens e desvantagens nesses casos. É possível encontrar kits acessíveis, porém é possível que a qualidade dos produtos não seja das melhores (isso não significa que sejam ruins). Ao mesmo tempo, os kits que contemplas os produtos mais recomendados, pode ser um investimento um pouco maior para quem quer apenas aprender como fazer.



Encontrar curso de unha de gel é uma tarefa razoavelmente fácil, principalmente com as opções de cursos online. Na Cutelaria do Isaias, por exemplo, é possível encontrar o Curso Online de Unhas em Gel Profissional com Certificado. Assim que se realiza a compra, é enviado um link para o usuário, garantindo também a certificação. O curso é voltado especificamente para a marca Cosmix.

