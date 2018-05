Cursos de Odontologia no Brasil estão entre os melhores do mundo

De acordo com a classificação internacional CWUR Ranking by Subject, o curso de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP) é o melhor do mundo.



Baseado no número de pesquisas publicadas em periódicos de renome, o estudo ainda divulgou outras instituições públicas de destaque no Estado, como a Universidade Estadual Paulista (Unesp), na 4ª posição, e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na 5ª.



Neste contexto, vale ainda ressaltar que o alto desempenho desta área acadêmica não acompanha o ranking geral do estudo. Ao todo, foram 227 cursos avaliados, e apenas oito deles receberam indicações de universidades brasileiras. Além da Odontologia, a USP também se destaca em áreas como Zoologia (1°), Psicologia (6°), Medicina (10°), Matemática (11°), entre outros.



A entidade responsável pela pesquisa, sediada na Arábia Saudita, dividiu o ranking, pela primeira vez, em cursos. Antes, era apenas disponibilizado uma lista geral com as mil melhores universidades do mundo.



No ano de 2016, a USP ocupou a 138° posição, seis abaixo da avaliação divulgada em 2015. Contudo, é importante destacar que essa foi a melhor colocação de uma instituição de ensino brasileira e até mesmo latino-americana, no ranking.



Curso de Odontologia



Na Universidade de São Paulo, a graduação em Odontologia é oferecida nos campi de Bauru, São Paulo e Ribeirão Preto. Em 2018, o curso completa 118 anos de existência.



Além de contar com uma grade curricular internacionalmente reconhecida, a faculdade presta assistência odontológica para a população, com a intenção de desenvolver o ensino e a pesquisa no ramo.



No geral, são oferecidos serviços como tratamento de gengiva, restaurações, próteses, extrações de dentes, além de atendimentos mais complexos, como diagnóstico de câncer de boca e cuidados para quem sofre de ATM (Disfunções da Articulação Temporo-Mandibular).



Visto que a maioria dos métodos de assistência são gratuitos, é possível definir que os investimentos da faculdade, com equipamentos e produtos de qualidade comprovada, são enormes.



Afinal de contas, realizar um trabalho eficaz nos mais diversos tratamentos exige produtos de alta durabilidade e de tecnologia avançada.



Neste contexto, também vale destacar que alunos que se formam na Faculdade de Odontologia da USP, e até mesmo em outras universidades do país, devem estar preparados para enfrentar os desafios do mercado, que a cada dia se torna mais competitivo.



Portanto, para driblar essas dificuldades e se destacar, um dos principais pontos defendidos por especialistas é o cuidado na hora de montar um consultório. Devem ser realizadas pesquisas aprofundadas para descobrir as melhores opções do mercado e o custo-benefício mais atraente para cada dentista.



