Cutelaria do Isaías: dicas para fortalecer suas unhas de fibra

As https://www.cutelariadoisaias.com.br/produtos-profissionais-para-unhas/linha-profissional/unhas-de-fibras' target='_blank' rel="nofollow">unhas de fibra são uma excelente opção para fortalecer as unhas naturais, especialmente para quem tem sofre com quebras, sensibilidade ou possui tendências a alergias. No entanto, alguns cuidados podem ser adotados para aumentar sua durabilidade e fortalecê-las.



Embora seja uma forte aliada, existe uma série de outras medidas comuns do dia a dia e são indispensáveis, não só para a saúde das unhas, mas também para a pele e cabelos. Para isso, uma alimentação balanceada, prática de atividades físicas e uma boa noite de sono são muito importantes.



Para ilustrar melhor, a vitamina C é um antioxidante natural e tem forte influência para o funcionamento do organismo. Além disso, elas fortalecem as unhas, aumentado à resistência e diminuindo a quebra. Na pele é importante para combater a ação dos radicais livres comuns do envelhecimento.



As vitaminas do complexo B são essenciais para o crescimento saudável das unhas e cabelos, porém, em excesso podem causar acne na pele. Já a vitamina E é um excelente antioxidante no combate aos radicais livres. O ômega-3 e a vitamina A são igualmente importantes para a manutenção da beleza e saúde das unhas, cabelos e pele.



As unhas de fibra, ao contrário das outras técnicas de alongamento e proteção, permitem que as unhas respirem, ou seja, não há necessidade de intervalos, no entanto, é essencial hidratar entre as manutenções e trocas.



Além dos cuidados, existem produtos que podem ajudar nestas etapas para ajudar o fortalecimento, acabamento e duração das https://www.cutelariadoisaias.com.br/produtos-profissionais-para-unhas/linha-profissional/unhas-de-fibras' target='_blank' rel="nofollow">unhas de fibra.



O https://www.cutelariadoisaias.com.br/piubella-pink-gel-lu-413' target='_blank' rel="nofollow">gel Piubella é um produto indicado para quem usa as técnicas de alongamento de unhas artificiais. A cor rosada proporciona maior naturalidade, além da sua composição ser ideal para o uso das cabines profissionais de luz LED.



O https://www.cutelariadoisaias.com.br/selante-piubella-uv' target='_blank' rel="nofollow">selante UV Piubella é um finalizador que proporciona brilho e durabilidade necessários para um acabamento perfeito. De fácil aplicação, pode ser usado nas unhas naturais para aumentar a duração e brilho do esmalte também.



O https://www.cutelariadoisaias.com.br/kit-unhas-fibra-piubella?___SID=U' target='_blank' rel="nofollow">kit unhas de fibra Piubella é uma linha profissional e reúne os melhores produtos, indicados para profissionais e entusiastas.



A tradicional loja https://www.cutelariadoisaias.com.br' target='_blank' rel="nofollow">Cutelaria do Isaías possui um catálogo completo para quem busca materiais para as unhas de fibra com qualidade, pagamento facilitado e preços acessíveis em seu site.







