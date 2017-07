Damme Esmalteria Express oferece retorno mensal de até R$70 mil

Pioneira no segmento de esmalterias em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo, a Damme Esmalteria Express oferece um modelo de negócio com faturamento mensal de até R$70 mil e investimento inicial de R$58 mil e, prazo de retorno de apenas 13 meses.



"O mercado de franquias está cada dia maior, com isso surgem vários nichos que se tornam atraentes e lucrativos. As franquias de esmalterias são uma dessas chances e elas podem ser abertas com baixo custo de investimento inicial e ótimos índices de rendimento, além de retorno rápido, com todo suporte em relação à montagem da loja, linha de produtos e dia a dia da empresa. A Damme Esmalteria Express é uma marca consolidada em Rio Preto e oferece uma excelente margem de lucro para o investidor. Estamos otimistas com a sua chegada no franchising", comenta Gabriel Rodrigues Cunha, diretor de expansão da rede.



A Damme Esmalteria Express está no mercado desde 2013 e se destaca por oferecer serviços de manicure, pedicure, depilação e sobrancelha sem a necessidade de agendar horário. A unidade piloto atende, mensalmente, mais de 2 mil clientes.



"Levei 3 anos para transformar a Damme Esmalteria Express em franquia, pois queria formatar realmente um negócio de sucesso. Treino minhas parcerias e acompanho o desenvolvimento delas pessoalmente. Acho que esse é o grande segredo para faturar alto com o nosso negócio", diz a empresária Mirlena Rathlef, fundadora da rede.



A Damme Esmalteria Express procura por franqueados que estejam dispostos a cuidar pessoalmente do negócio, para ampliar a marca no Estado de São Paulo.



Raio X da Franquia

Ano de fundação: 2013

Início do franchising: 2017

Número de unidades próprias: 1

Investimento inicial total (incluso taxa de franquia): R$ 57.869

Capital de giro: R$ 15.000

Royalties: a partir de 1 salário mínimo

Faturamento médio mensal por unidade: R$ 70 mil

Lucro médio mensal por unidade: R$ 30mil a 40mil

Prazo de retorno: 13 meses



Website: http://www.dammeesmalteria.com.br/