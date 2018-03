Dança X Gravidez: uma união que deu muito certo

As famosas Ivete Sangalo que acabou de dar à luz a gêmeas, a influenciadora digital Adriana Santana e ex-apresentadora Maíra Charken que também tiveram seus bebês recentemente mostraram para o mundo que estar grávida não é motivo para deixar de praticar suas atividades rotineiras do dia a dia e encontraram como grande aliada para passar pelo processo de preocupação sobre o que é ou não permitido durante a gestação, a dança. Segundo especialistas, a modalidade ajuda a preparar o corpo para o parto e ainda proporciona uma série de benefícios para as futuras mamães.



Segundo o obstetra Manoel Siqueira, desde que a futura mamãe esteja com os exames em dia, não há qualquer problema em continuar praticando suas atividades físicas normalmente. E a dança para ele é uma das modalidades mais indicadas. "É um período que traz grande preocupação para os futuros pais. Mas com acompanhamento médico adequado e profissionais qualificados, a dança pode ajudar e muito a passar por toda ansiedade", explicou o especialista.



Entre os benefícios que a dança proporciona às futuras mamães está, além de queimar calorias ajudando a manter seu ganho de peso equilibrado, ajuda a amenizar o inchaço nos membros inferiores e no controle da pressão arterial.



Rogério Black, professor de dança na Zona Oeste do Rio, tem várias alunas grávidas e conta que a procura pela atividade por esse grupo é grande. "A dança por si já é uma atividade divertida e que promove a interação das pessoas umas com as outras. Mas os benefícios vão muito além. A prática de uma hora de aula ajuda a diminuir a ansiedade, aumenta a autoestima e ainda, com movimentos adequados, ajuda a preparar o corpo para o parto", disse o professor de dança, que entre suas alunas, deu aulas para a ex-apresentadora Maíra Charken no seu período de gestação.





